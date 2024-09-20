Госбюро Украины раскрыло схему закупки некачественной одежды для ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о выявлении коррупционной схемы в Днепропетровской области, касающейся закупки некачественной одежды для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». В ходе расследования выяснилось, что командир одной из воинских частей заключил соглашение с частным предприятием, которое занималось перепродажей низкокачественной продукции. Договор был подписан без проведения тендера, и предусматривал предоплату в размере 30% от общей стоимости контракта.

Экспертиза показала, что частная фирма поставляла одежду, не соответствующую стандартам качества, и командир части, не проверив это, заключил сделку. Представители ГБР сообщили, что командиру части предъявлено обвинение по статье о халатном отношении к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия в условиях военного положения. Ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Директор частного предприятия также подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах в условиях военного положения. Согласно украинскому законодательству, ему может грозить до двенадцати лет тюрьмы. Оба подозреваемых находятся под стражей, им предъявлены соответствующие обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на Украине началась масштабная антикоррупционная операция, в ходе которой арестовали ряд высокопоставленных чиновников, включая представителей Минобороны, по обвинению в хищениях и злоупотреблениях. Продолжая эту тенденцию, летом стало известно, что служащих Минобороны Украины обвинили в масштабных хищениях при закупках продовольствия для армии.

Уже в сентябре украинские власти заявили о выявлении новых коррупционных схем, связанных с завышением стоимости товаров и услуг для армии. В результате этих расследований, количество обвиняемых продолжало расти, что подчеркнуло серьезность проблемы коррупции в военной сфере Украины.