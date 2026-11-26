При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Суд в Петербурге арестовал иностранца за кражу 14 млн рублей из Lamborghini
Петроградский районный суд Петербурга заключил под стражу гражданина Грузии Диомиде Руденко, который подозревается в хищении крупной суммы денег из салона элитного автомобиля.
Следствие полагает, что вечером 17 ноября злоумышленник тайно похитил из автомобиля Lamborghini Urus на Корпусной улице 90 тыс. долларов и 6,5 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в Max.
Общая сумма ущерба составила почти 14 млн рублей. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия и распорядился украденными средствами по своему усмотрению.
Подозреваемого задержали 25 ноября. В ходе допроса он дал признательные показания и просил назначить ему более мягкую меру пресечения, однако суд отправил его в следственный изолятор до 17 января 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге иностранца по подозрению в краже денег из Lamborghini.
В прошлом месяце полиция задержала двух рецидивистов по подозрению в хищении автомобилей премиум-класса.
В октябре кассационная инстанция подтвердила законность решения о конфискации машины Lamborghini Urus у блогера Елены Блиновской.