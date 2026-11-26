Tекст: Валерия Городецкая

Следствие полагает, что вечером 17 ноября злоумышленник тайно похитил из автомобиля Lamborghini Urus на Корпусной улице 90 тыс. долларов и 6,5 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в Max.

Общая сумма ущерба составила почти 14 млн рублей. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия и распорядился украденными средствами по своему усмотрению.

Подозреваемого задержали 25 ноября. В ходе допроса он дал признательные показания и просил назначить ему более мягкую меру пресечения, однако суд отправил его в следственный изолятор до 17 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге иностранца по подозрению в краже денег из Lamborghini.

В прошлом месяце полиция задержала двух рецидивистов по подозрению в хищении автомобилей премиум-класса.

В октябре кассационная инстанция подтвердила законность решения о конфискации машины Lamborghini Urus у блогера Елены Блиновской.