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Суд признал законной конфискацию автомобиля Lamborghini у Блиновской
Кассационная инстанция подтвердила законность решения о конфискации имущества блогера Елены Блиновской и ее супруга, в том числе автомобиля Lamborghini Urus, следует из судебных документов.
В судебных документах отмечается, что доводы защиты о незаконности конфискации имущества были тщательно проверены и мотивированно отвергнуты судами первой и апелляционной инстанций, передает РИА «Новости».
Адвокат блогера пыталась оспорить изъятие активов, утверждая, что доходы от уклонения от уплаты налогов не подлежат конфискации. Защита указывала, что сумма легализации совпадает с размером недоимки, которая была переведена на счета подконтрольных юридических лиц, а затем потрачена.
Кроме того, юристы оспаривали изъятие транспортного средства Lamborghini Urus, так как оно находилось в лизинге и не являлось собственностью Блиновской. По их мнению, сохранение ареста на чужое имущество нарушает права третьих лиц и мешает процедуре банкротства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду блогер отказалась признать вину при кассационном пересмотре приговора.
Юрист Елены Блиновской заявил о начислении налогов на конфискованное имущество.
Во вторник суд выдал 10 исполнительных листов о конфискации ее активов.