Суд признал законной конфискацию автомобиля Lamborghini у Блиновской

Tекст: Дарья Григоренко

В судебных документах отмечается, что доводы защиты о незаконности конфискации имущества были тщательно проверены и мотивированно отвергнуты судами первой и апелляционной инстанций, передает РИА «Новости».

Адвокат блогера пыталась оспорить изъятие активов, утверждая, что доходы от уклонения от уплаты налогов не подлежат конфискации. Защита указывала, что сумма легализации совпадает с размером недоимки, которая была переведена на счета подконтрольных юридических лиц, а затем потрачена.

Кроме того, юристы оспаривали изъятие транспортного средства Lamborghini Urus, так как оно находилось в лизинге и не являлось собственностью Блиновской. По их мнению, сохранение ареста на чужое имущество нарушает права третьих лиц и мешает процедуре банкротства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду блогер отказалась признать вину при кассационном пересмотре приговора.

Юрист Елены Блиновской заявил о начислении налогов на конфискованное имущество.

Во вторник суд выдал 10 исполнительных листов о конфискации ее активов.