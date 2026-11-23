Arutz Sheva: В Иерусалиме подготовили проект возведения 50-этажных небоскребов

Tекст: Ольга Иванова

Проект под названием SKY рассмотрит Иерусалимский окружной комитет по планированию и строительству. План включает возведение 1366 квартир в 50-этажных башнях, а также создание новых торговых и общественных площадей, пишет Arutz Sheva.

Комплекс займет территорию площадью около 2,9 га. Для освобождения площадки под застройку снесут три старых промышленных здания. Около 40% территории выделят под общественное пользование, включая дороги и открытые пространства.

В документации указаны особые требования к авиационной безопасности из-за высоты новых зданий. Реализация проекта может занять до десяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иерусалимский патриарх Феофил III прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях.

В среду израильский президент Ицхак Герцог обсудил двустороннее сотрудничество с послом России в Иерусалиме.