В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
В Иерусалиме запланировали строительство 50-этажных небоскребов
Arutz Sheva: В Иерусалиме подготовили проект возведения 50-этажных небоскребов
Масштабный проект реконструкции промышленного района Тальпиот в Иерусалиме предусматривает возведение жилых и коммерческих башен высотой до 182 метров.
Проект под названием SKY рассмотрит Иерусалимский окружной комитет по планированию и строительству. План включает возведение 1366 квартир в 50-этажных башнях, а также создание новых торговых и общественных площадей, пишет Arutz Sheva.
Комплекс займет территорию площадью около 2,9 га. Для освобождения площадки под застройку снесут три старых промышленных здания. Около 40% территории выделят под общественное пользование, включая дороги и открытые пространства.
В документации указаны особые требования к авиационной безопасности из-за высоты новых зданий. Реализация проекта может занять до десяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иерусалимский патриарх Феофил III прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях.
В среду израильский президент Ицхак Герцог обсудил двустороннее сотрудничество с послом России в Иерусалиме.