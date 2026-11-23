Al Jazeera: ЕС добивается возвращения сирийцев из Европы на родину

Tекст: Вера Басилая

Официальные лица Сирии и ЕС работают над соглашением о восстановлении связей после 15-летней паузы. Однако действующие и бывшие дипломаты заявили, что из-за роста правых настроений в Европе вопросы репатриации сирийцев могут оттеснить на второй план права человека, передает Al Jazeera.

«Цель состоит в том, чтобы как можно скорее дать Европе и Сирии рамки для торговли, политического диалога и более тесного сотрудничества», – заявила вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас 16 ноября. Она отметила, что Сирии нужны инвестиции и успешный переходный период.

Для Дамаска главным приоритетом является снятие оставшихся санкций ЕС, в то время как Брюссель сосредоточен на возвращении более миллиона сирийцев, бежавших в Европу. Дипломаты предупреждают, что этот процесс требует осторожности, чтобы не усилить давление на восстанавливающуюся страну.

Несмотря на снятие большинства экономических санкций в прошлом году, эксперты указывают на наличие юридических и технических препятствий для полной нормализации. Ожидается, что Брюссель попытается открыть сирийский рынок для европейских товаров, однако Сирии необходимо защитить свои немногочисленные экспортные отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ писали, что сирийские мигранты в Германии могут законно оспаривать отмену защитного статуса и откладывать депортацию до трех с половиной лет.

В августе немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у двух тысяч выходцев из Сирии.

Европейская комиссия расширяет свою роль в дипломатии Евросоюза на Ближнем Востоке на фоне того, что глава евродипломатии Кая Каллас остается без связи с властями Израиля.