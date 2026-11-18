От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
Еврокомиссар Шуица занялась Ближнем Востоком из-за бойкота Каллас Израилем
Европейская комиссия расширяет свою роль в дипломатии Евросоюза на Ближнем Востоке на фоне того, что глава евродипломатии Кая Каллас остается без связи с властями Израиля, пишет Politico.
Как пишет Politico, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица на этой неделе отправятся в Сирию и Иорданию.
Отмечается, что Шуица стала регулярным контактным лицом для Израиля и США. Она уже присутствовала на встрече Совета мира президента США Дональда Трампа, а также неоднократно общалась с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. «Без Израиля вы не можете ничего сделать. Нам нужно одобрение израильских властей», – подчеркнула Шуица.
В то же время контакты Каллас с Сааром заморожены с июня. Это произошло после того, как она якобы сравнила обращение Израиля с палестинцами с ЮАР времен апартеида. Саар пообещал «разорвать все контакты» с главой евродипломатии, пока она не возьмет свои слова обратно. По словам представителя Саара Михаль Мааян, решение о прекращении контактов остается в силе и касается исключительно Каллас, тогда как с другими представителями ЕС связи поддерживаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Berliner Zeitung сочли Каю Каллас одним из самых неудачных назначений Евросоюза из-за изоляции от переговорного процесса по Украине. Летом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, инициировала ослабление позиций главы европейской дипломатии. В начале года Каллас в частных беседах называла фон дер Ляйен диктатором.