От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
Путин посетил российско-китайский университет в Шэньчжэне
Путин приехал в совместный университет МГУ и Пекинского политеха в Китае
Президент России Владимир Путин по окончании переговоров прибыл в кампус совместного университета МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.
Президентский «Аурус» подъехал к главному зданию учебного заведения, передает РИА «Новости». Ранее глава государства прилетел в Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Совместный университет официально основан в 2016 году. Основное здание вуза в Китае повторяет архитектурные мотивы главного здания МГУ на Воробьевых горах. В учебном заведении осваивают свыше 60 образовательных программ более пяти тысяч студентов.
Владимир Путин ранее давал высокую оценку работе вуза в контексте перекрестных Годов сотрудничества России и Китая в образовательной сфере. По информации ректора МГУ Виктора Садовничего, совместный университет уже приближается к сотне лучших китайских вузов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мощность суперкомпьютера российско-китайского университета в Шэньчжэне решили увеличить до 20 петафлопсов к 2030 году.
Заместитель первого проректора МГУ-ППИ Петр Калмыков заявил о завоевании архитектурным проектом кампуса в Шэньчжэне более 20 знаковых премий.
В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина посетить совместный российско-китайский университет.