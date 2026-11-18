Bloomberg: Моди не смог увести Трампа от журналистов на саммите в Маниле

Tекст: Алексей Дегтярёв

В столице Филиппин прошел саммит лидеров четырехстороннего диалога по безопасности с участием руководителей США, Индии, Австралии и Японии. Во время совместного фотографирования президент США Дональд Трамп начал отвечать на вопросы прессы, а Моди попытался увести коллег, пишет Bloomberg.

«Пойдемте?» – предложил Моди.

Трамп не сдвинулся с места и продолжил общаться с журналистами, обсуждая отключения электроэнергии в США и корпорацию Nvidia. Позже американский лидер повернулся к индийскому премьеру и отметил сложность задаваемых вопросов. Президент США назвал Моди великим лидером и крутым парнем, а премьера Японии Санаэ Такаити – еще более крутой.

Издание отмечает, что неловкое поведение политиков контрастирует с теплотой их отношений в прошлые годы. Связи Вашингтона и Нью-Дели обострились из-за торговых разногласий и взаимодействия США с Пакистаном.

Журналисты также запечатлели момент, когда Моди поднял с пола маркер с изображением индийского флага и положил бумагу в карман, после чего Трамп посоветовал сохранить ее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обсуждении мировых проблем во время совместных автомобильных поездок Владимира Путина и Нарендры Моди.

В прошлом году портал Axios увидел в дружелюбном общении индийского премьера с лидерами России и КНР послание Дональду Трампу.

Летом прошлого года отсутствие уважения американского президента на встрече с Моди поразило индийских дипломатов.