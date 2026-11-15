Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Глава МВБ США пообещал обойтись без увольнений после авиационного коллапса
Глава МВБ США исключил увольнения из-за коллапса в американских аэропортах
Увольнений в связи с масштабным сбоем и перебоями в авиасообщении США не последует, заявил министр внутренней безопасности страны Маркуэйн Маллин.
«Не думаю, что кого-либо уволят из-за этого. Проблема была связана с оборудованием», – сказал он в эфире телеканала Fox News. По его словам, проблемы появились при попытках приспособить старую систему к новым технологиям, пишет ТАСС.
Маллин не стал исключать вероятность кибератаки, однако выразил 98-процентную уверенность в версии с техническими неполадками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти США исключили саботаж как причину сбоя в американских аэропортах.
В тот же день министр транспорта США Шон Даффи заявил об изъятии вызвавшего масштабный сбой авиасообщения маршрутизатора.
В субботу он сообщил о постепенной нормализации работы американских аэропортов после снятия запрета на вылеты.