Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Системы ПВО за день уничтожили 230 украинских беспилотников
Минобороны: Российские силы ПВО за день сбили 230 украинских беспилотников
В течение дня дежурные российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.
Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской и Курской областей, а также Республика Крым и акватория Черного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
В военном ведомстве уточнили, что украинские беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Минобороны России сообщили об уничтожении 1065 беспилотников в ходе проведения спецоперации.
В четверг ведомство заявило об уничтожении 76 украинских дронов над пятью регионами России и акваторией Азовского моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о перехвате аппаратов в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе.