Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Трое топ-менеджеров Nvidia лишились статуса миллиардеров из-за скандала
Forbes: Трое руководителей Nvidia лишились статуса миллиардеров
Трое нынешних и бывших топ-менеджеров американской технологической компании Nvidia лишились статуса миллиардеров из-за падения акций на фоне скандала с отставкой бывшего генерального директора Дженсена Хуанга.
Трое из шести действующих и бывших руководителей компании лишились статуса миллиардеров. Их суммарное состояние снизилось на 5,6 млрд долларов и составило 21 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.
Статуса миллиардеров лишились временно исполняющая обязанности гендиректора Колетт Кресс, консультант Джей Пьюри и член совета директоров Брук Сьюэлл. Каждый из них потерял по 300 млн долларов, в результате чего их состояния сократились до 900 млн долларов.
После признания бывшего генерального директора Дженсена Хуанга в супружеской измене акции Nvidia упали на 11%. Состояние самого Хуанга уменьшилось на 62 млрд долларов до 145 млрд долларов, что привело к его выходу из десятки богатейших людей мира.
Финансовые потери также понесли члены совета директоров Марк Стивенс, лишившийся 2 млрд долларов, Тенч Коукс, потерявший 2,2 млрд долларов, и председатель совета директоров Харви Джонс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье крупные американские руководители начали отказываться от знакомств во избежание скандалов.
В субботу госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Хуанга.
В пятницу временно исполняющая обязанности генерального директора компании Колетт Кресс выступила против масштабных инвестиционных инициатив бывшего руководителя.