Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом

Tекст: Ольга Иванова

Американские топ-менеджеры начали массово отказываться от новых знакомств и нанимать специалистов по безопасности для защиты от потенциальных скандалов. Из-за страха утечки данных многие руководители выбирают для встреч неприметные кафе в будние дни, а также просят спутников не пользоваться телефонами, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Опасения бизнесменов связаны с возможной публикацией дипфейков и кражей интимных фотографий. Для безопасного подбора пары руководители обращаются в специализированные агентства, где кандидатов тщательно проверяют по зашифрованным базам данных на предмет сомнительного прошлого и обязывают подписывать соглашения о неразглашении. Стоимость подобных услуг варьируется от 75 тыс. до 500 тыс. долларов.

«Если человек обсуждает все подряд в интернете, у него очень открытое присутствие в социальных сетях, этого может быть достаточно, чтобы руководство решило, что это неподходящий вариант», – рассказал руководитель отдела защиты частных клиентов Коди Шульц.

На фоне высоких рисков некоторые американские директора и вовсе прекратили попытки устроить личную жизнь. Тренд на скрытность возник после скандала с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, который покинул свой пост из-за обвинений в романтической связи с женщиной, подозреваемой в шпионаже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио подготовил секретную записку об отношениях Дженсена Хуанга с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг.

В пятницу экс-главу Nvidia попросили явиться на открытые слушания в Сенат США из-за сообщений о связи бизнесмена с предполагаемой китайской шпионкой.

В четверг Дженсена Хуанга уличили в интимных отношениях с еще одной подчиненной.