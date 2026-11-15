Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Движение транспорта разграничили в Таганроге после атаки БПЛА
В Ростовской области разграничили маршруты движения легкового и грузового транспорта из-за повреждения моста в Неклиновском районе в результате атаки украинских беспилотников, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Движение легковых автомобилей перенаправили через Таганрог, а грузовики могут проехать через село Покровское, сообщает Госавтоинспекция в Max.
«Информируем о полном прекращении движения на обходе Таганрога в связи с повреждением транспортной инфраструктуры. <…> Для минимизации транспортных затруднений организованы альтернативные маршруты», – заявили в ведомстве.
Водителям легкового транспорта рекомендован проезд по улицам Котлостроительной и Химической, Николаевскому шоссе и ряду переулков в Таганроге. Для грузовиков маршрут проходит через село Покровское.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели главного инженера местной электроподстанции при ночной атаке украинских беспилотников.
Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги заявила об отмене семи пассажирских поездов из-за повреждения электроподстанции.
Глава Таганрога Светлана Камбулова подтвердила ликвидацию открытого горения на трансформаторной подстанции.