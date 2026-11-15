В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.7 комментариев
В Ростовской области задержаны и отменены поезда из-за атаки дронов
В Ростовской области отменили семь поездов из-за падения обломков БПЛА
В результате ночной атаки украинских беспилотников на станцию Таганрог в Ростовской области повреждена электроподстанция, семь пассажирских поездов отменены, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Движение поездов по станции приостановлено, на три часа задержан поезд «Ласточка» Таганрог – Новороссийск, отменены пригородные поезда, сообщает СКЖД в своем канале в Max.
График движения 14 поездов между Ростовом и Таганрогом сокращен до станции Морская. На месте работают специалисты аварийно-восстановительной бригады.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели главного инженера электроподстанции при атаке украинских дронов на Таганрог.
Позже Слюсарь уточнил, что в результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области число пострадавших выросло до пяти человек.
Напомним, российские системы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.