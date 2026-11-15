В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.7 комментариев
В очередях на Крымский мост скопилось более 500 машин
В очередях на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани ожидают 520 транспортных средств, время ожидания составляет около двух часов, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 120 транспортных средств», – говорится в сообщении центра в Max.
Со стороны Керчи досмотра ожидают 400 транспортных средств. Время ожидания для водителей составляет около двух часов.
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали в воскресенье в 03:46 мск и возобновили в 08:32 мск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту.
В среду движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали.
В конце прошлого месяца на автоподходах к мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из сотен транспортных средств.