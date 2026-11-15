Умер бас-вокалист выигравшего «Грэмми» квартета Oak Ridge Boys Стербан

Умер бас-вокалист квартета Oak Ridge Boys Ричард Стербан

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Page Six со ссылкой на заявление его семьи и представителей квартета, Стербан умер в субботу дома в Хендерсонвилле в Теннесси от осложнений бронхита и пневмонии после долгой борьбы с раком, передает РИА «Новости».

Квартет Oak Ridge Boys выиграл пять премий «Грэмми» и неоднократно занимал первые строчки в рейтингах кантри-песен. В 2015 году коллектив включили в Зал славы кантри-музыки. Самым известным хитом квартета стала песня Elvira, а ее визитной карточкой был басовый речитатив Стербана.

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