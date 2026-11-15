В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.7 комментариев
Минобороны Японии анонсировало новую концепцию применения ИИ
Минобороны Японии представит новую концепцию использования ИИ в обороне
Министерство обороны Японии разработает и представит в конце ноября новую концепцию применения искусственного интеллекта в сфере безопасности, сообщил глава ведомства Синдзиро Коидзуми.
«Мы разработаем и представим новую концепцию, которая определит будущий облик использования ИИ в Минобороны и Силах самообороны», – заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на TBS. Концепция получила название Defense AI Vision.
Ранее Коидзуми заявлял о намерении пересмотреть базовую политику по продвижению использования ИИ с учетом пересмотра основных документов в сфере нацбезопасности.
Новая стратегия нацбезопасности Японии, утвержденная в 2022 году, включает право наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Премьер-министр Санаэ Такаити распорядилась начать очередной пересмотр стратегии, который должен завершиться до конца года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о формировании специальных органов для усиления противодействия иностранному вмешательству.
Также министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости укрепления обороноспособности острова Хоккайдо.
Синдзиро Коидзуми призвал ускорить внедрение дронов.