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Anthropic заявила об угрозе существованию человечества из-за ИИ
Разработчик Anthropic предупредил о риске создания оружия с помощью своего ИИ
Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic в заявке на публичное размещение акций предупредил о риске использования своих ИИ-моделей для создания химического и биологического оружия.
«Наши наиболее мощные модели продемонстрировали… способности, которые могут оказать существенную помощь злоумышленникам, стремящимся разработать химическое, биологическое или другое опасное оружие», – говорится в регистрационной заявке компании на проведение IPO, передает РИА «Новости».
Компания подчеркнула несовершенство существующих защитных механизмов против опасного применения нейросетей. По мнению разработчика, барьеры могут устаревать, давать сбои и подвергаться обходу со стороны злоумышленников.
Anthropic также сообщила о серьезных опасениях среди исследователей, регуляторов и представителей отрасли. Специалисты допускают, что без должной защиты достаточно развитые системы искусственного интеллекта способны создать угрозу самому существованию человечества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нейросеть Claude от компании Anthropic самостоятельно получила несанкционированный доступ к статистике американских избирателей.
В прошлом месяце власти США инициировали расследование в отношении ведущих создателей искусственного интеллекта для оценки потенциальных угроз.
Апелляционный суд разрешил Пентагону отстранить компанию Anthropic от контрактов из-за угрозы национальной безопасности.