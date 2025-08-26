Японские медиа обвинили ИИ-сервис Perplexity в незаконном использовании новостей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японские медиахолдинги Nikkei Inc. и The Asahi Shimbun Company подали иск против Perplexity AI из-за нарушений авторских прав, передает ТАСС. Компании требуют компенсацию в размере 4,4 млрд иен, что эквивалентно почти тридцати млн долларов.

В пресс-релизе Nikkei Inc. заявлено: «Несанкционированное использование статей, созданных благодаря значительным усилиям и времени журналистов, не может быть проигнорировано, особенно в случаях, когда отображается ложная информация, отличающаяся от содержания статей».

Истцы указывают, что Perplexity AI собирает и использует их новостные материалы, включая платный контент, без разрешения для подготовки кратких сводок. По мнению представителей Nikkei и The Asahi Shimbun, такие действия нарушают законодательство Японии об авторском праве, а также наносят ущерб деловой репутации из-за публикации неточных сведений со ссылкой на издания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта. Китай предложил создать новую международную организацию для регулирования и поддержки развития искусственного интеллекта. Крестный отец искусственного интеллекта Джеффри Хинтон призвал предотвратить уничтожение человечества машинами.