  • Новость часаЯпонская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива
    Войска получили «Панцирь-С» для борьбы с ракетами ATACMS, Storm Shadow и «Фламинго»
    Фон дер Ляйен пообещала выдать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе»
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по «Южному Парсу»
    Лидеры ЕС заявили об условиях безопасности в Ормузском проливе
    Макрон заявил об отсутствии плана «Б» для поддержки Украины
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей
    Медведев сравнил Зеленского с Гитлером
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    9 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    6 комментариев
    20 марта 2026, 09:53 • Новости дня

    ЦАХАЛ сообщил о второй за полчаса волне ракетных пусков из Ирана

    Армия Израиля зафиксировала второй за полчаса ракетный удар со стороны Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    В течение получаса по Израилю были выпущены две волны ракет из Ирана, в стране вновь объявили воздушную тревогу, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Пресс-служба армии уведомила о фиксации угрозы, передает РИА «Новости».

    «Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы», – говорится в официальном сообщении.

    Жители Тель-Авива и центральных районов страны вновь получили на мобильные телефоны экстренные оповещения о возможных атаках. Ранее в этих частях государства уже срабатывали сирены воздушной тревоги, предупреждающие об опасности.

    Тегеран наносит удары по военным объектам США и еврейского государства в ответ на действия противников. Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда под обстрел попала школа, и был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев

    Постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани привел данные о значительных потерях среди мирного населения. По его информации, жертвами нападения стали более 1,3 тыс. гражданских, а свыше 17 тыс. человек получили ранения.

    Ранеев яптницу сообщалось, что центр Израиля подвергся обстрелу из Ирана.

    На этой неделе в результате ракетного удара по восточному району Тель-Авива погибли два человека.

    19 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    Эксперт Анпилогов: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран избегал действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. Поэтому Тегеран перешел к новому этапу войны, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Иране объявили о начале нового этапа войны.

    «Заявление КСИР о новом этапе войны на Ближнем Востоке, скорее всего, означает расширение пула целей для Ирана. И спровоцировал это Израиль, который выполнил «грязную работу», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Исламская республика до сих пор избегала действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива на длительный период времени.

    «В Тегеране предполагали, что государства региона будут, как минимум, предпринимать дипломатические и политические усилия по выдворению американских баз. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. В логике ИРИ это делает их участниками конфликта и законной целью», – уточнил он.

    Кроме того, продолжил эксперт, Иран неоднократно предупреждал, что на удар по его нефтяным и газовым объектам последует симметричный ответ. В итоге Тегераном была реализована акция возмездия: в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс иранские силы ударили по СПГ-заводу в Катаре, показав всю слабость и уязвимость стран залива.

    По оценкам Анпилова, ответ оказался гораздо более значим для мировой экономики, нежели повреждение или возможное уничтожение терминалов месторождения Южный Парс. «На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Уход такого огромного количества газа в долгосрочной перспективе крайне негативно скажется на состоянии рынков», – пояснил аналитик, спрогнозировав дефицит сжиженного природного газа. 

    Собеседник оговорился, что хотя масштабы повреждений завода в Катаре неизвестны, на объекте есть масса очень чувствительного, сложного оборудования. «Даже если, условно, завтра разблокируют Ормуз, Дохе потребуется несколько месяцев, а может быть и больше года для того, чтобы заново запустить завод на полную мощность», – считает специалист.

    «Для США результаты этого удара двойственные. Дело в том, что внутренние цены на природный газ зависят от мировых. То есть, американские производственные и коммунальные цепочки получат огромный инфляционный ценовой шок, который ударит в первую очередь по населению, причем по наименее защищенным социальным слоям», – уточнил эксперт, напомнив, что это будет происходить в преддверии выборов в Конгресс.

    «На этом фоне у Дональда Трампа вилка решений крайне неприятная: либо продолжать войну и начинать наземную операцию, потому что воздушно-морская достигла своего предела; либо идти на переговоры с Ираном, которые могут привести к позорному для Вашингтона миру; либо просто выйти из конфликта, сказав, что Штаты добились всех целей», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, последний вариант приведет к потере влияния США на монархии залива. «В случае ухода США без внятного результата государства Персидского залива будут искать нового сюзерена. Наиболее вероятным кандидатом выглядит Китай», – заключил Анпилогов.

    Ранее Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение удара по связанным с США энергетическим объектам в регионе в ответ на атаки по иранской инфраструктуре. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – подчеркнул Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    В ответ Иран в среду вечером нанес удар по одному из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Комментарии (11)
    19 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе выразили шесть стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив.

    «Выражаем нашу готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив», – подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном Даунинг-стрит, передает РИА «Новости».

    Страны отметили, что любые вмешательства в международное судоходство и нарушения глобальных энергетических цепочек несут угрозу мировой безопасности и стабильности.

    В заявлении также содержится призыв к немедленному введению моратория на атаки на объекты гражданской инфраструктуры, включая нефтегазовые объекты.

    Ранее министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что Франция готова обеспечить безопасность Ормузского пролива после деэскалации.

    Иран предложил выработать новые договоренности по Ормузскому проливу. Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщал, что после завершения конфликта власти Ирана намерены вместе с Оманом ввести новый правовой режим для судоходства в Ормузском проливе.

    Комментарии (13)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США

    КСИР: Иран сбил истребитель F-35 ВВС США

    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Инцидент произошел в небе над центральной частью страны сегодня ночью, в 2.50 по местному времени, передает ТАСС.

    «Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана сегодня в 02:50 ночи был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения», – сказано в заявлении КСИР, распространенном иранской гостелерадиокомпанией.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев

    Ранее Иран ударил ракетами по израильским НПЗ и флоту США.

    Сообщалось, что ВВС США впервые ударили по Ирану новейшими противобункерными бомбами.

    Комментарии (13)
    19 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    Миллер заявил о начале периода «быков» на энергетическом рынке
    Миллер заявил о начале периода «быков» на энергетическом рынке
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правления Газпрома Алексей Миллер прокомментировал ситуацию на энергетических рынках в связи с кризисом на Ближнем Востоке.

    Он отметил, что экстраординарные события последних дней на объектах энергетики региона приведут к неимоверным по масштабам и длительным последствиям, передает ТАСС.

    Миллер выразил мнение, что нынешняя ситуация на международных энергетических рынках характеризуется явной доминацией так называемых быков, то есть игроков, ожидающих роста цен. По его словам, «отдыхают только медведи, а пашут в три пота только быки».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана. Он напомнил о прогнозе Путина о дестабилизации энергорынка из-за Ирана.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.

    Комментарии (18)
    19 марта 2026, 11:52 • Новости дня
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»

    Tекст: Вера Басилая

    Советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари назвал удары по иранским полигонам «Южный Парс» безответственным шагом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Арабские страны выразили резкое недовольство действиями США после израильских авиаударов по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По данным издания, правительства ближневосточных государств были возмущены не только атаками на стратегический объект, но и тем, что Вашингтон не смог остановить эти удары.

    Ранее ряд арабских стран активно пытались убедить администрацию президента США Дональда Трампа прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Сейчас они опасаются, что сами могут стать следующей целью.

    Советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари заявил, что нанесение Израилем ударов по объектам, связанным с иранским полигоном «Южный Парс», являющимся продолжением катарского полигона «Северный» – это опасный и безответственный шаг.

    В арабских странах считают, что подобные действия угрожают стабильности всего региона.

    Объекты нефтяной промышленности этого месторождения подверглись атаке со стороны США и Израиля.

    США пообещали, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.

    Сообщалось, что Вашингтон якобы не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту.

    Компания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе крупнейшему СПГ-комплексу в Рас-Лаффане после ракетной атаки.

    Комментарии (8)
    19 марта 2026, 21:17 • Новости дня
    КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана задействовали новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной атаки по территории Израиля.

    Иран впервые задействовал новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной волны атак по Израилю, передает ТАСС. Об этом во вторник сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), уточнив, что речь идет о 65-й серии ударов.

    В заявлении КСИР говорится: «Впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая [ракета] Qadr)». По данным иранской гостелерадиокомпании, система отличается повышенной точностью наведения и предназначена для поражения как наземных, так и воздушных целей.

    Использование новых ракет на фоне продолжающегося противостояния Тегерана и Тель-Авива подчеркивает рост военного потенциала КСИР и эскалацию ситуации в регионе. Официальные представители Израиля пока не прокомментировали применение данной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах.

    Комментарии (10)
    19 марта 2026, 15:05 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки Израиля на журналистов на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Южном Ливане группа журналистов подверглась атаке Израиля, несмотря на наличие у всех опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Израильские военные атаковали группу журналистов на мосту на юге Ливана, несмотря на то, что все представители СМИ были одеты в жилеты с надписью «Пресса», сообщает RT в своем Telegram-канале.

    Корреспондент RT Али Рида заявил: «Израиль намеренно атаковал журналистов на мосту на юге Ливана. Все они были в опознавательных жилетах с надписью "Пресса"». По словам журналиста, атака произошла без предупреждения.

    Ранее в четверг на юге Ливана глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    А накануне при израильском ракетном ударе по жилому дому в центре Бейрута погиб директор политических программ телеканала Al Manar Мухаммед Шари и его жена, а их дети и внуки получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за время нападений Израиля в Ливане с 2023 года, по сведениям ООН, погибли не менее десяти репортеров. Ранения получили 15 сотрудников СМИ, в том числе представители Reuters, AFP и Al Jazeera.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 08:49 • Новости дня
    США начали бомбить минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива
    США начали бомбить минные заградители Ирана для защиты Ормузского пролива
    @ Airman 1st Class Cole Yardley/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные сосредоточены на уничтожении десятков иранских минных заградителей, чтобы предотвратить возможное блокирование Ормузского пролива силами Тегерана, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

    США сосредоточили усилия на нейтрализации иранских минных заградителей и быстроходных катеров, модифицированных для размещения мин, чтобы Иран не смог перекрыть Ормузский пролив, передает ТАСС.

    По данным канала ABC со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна, американская армия уже уничтожила 44 таких судна.

    В операциях задействованы самолеты, включая штурмовики A-10, которые наносят удары по морским целям. По словам Кейна, удары позволили снизить угрозу минирования ключевого транспортного маршрута.

    Телеканал ABC со ссылкой на представителя ВМС США уточнил, что два из трех американских кораблей, специализирующихся на борьбе с морскими минами и обычно базирующихся в Бахрейне, проходят техническое обслуживание в Сингапуре. Речь идет о USS Tulsa и USS Santa Barbara.

    Ранее сообщалось, что противоминные корабли США покинули Персидский залив.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев

    Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    Организация ООН по морским вопросам опровергла наличие достоверных данных о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным
    Захарова назвала удар по журналистам RT в Ливане неслучайным
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ракетный удар на юге Ливана, в результате которого пострадали корреспондент RT Стив Суини и его оператор.

    По ее мнению, инцидент не является случайным, особенно на фоне гибели около 200 журналистов в Газе за последние месяцы.

    В своем Telegram-канале Захарова подчеркнула, что ракета попала не по военному объекту, а в место, где журналисты снимали репортаж. Она пожелала пострадавшим сотрудникам RT скорейшего выздоровления и выразила надежду на реакцию со стороны международных организаций.

    Напомним, глава бюро RT в Ливане Стив Суини и оператор были ранены в результате авиаудара, когда их автомобиль пересекал мост рядом с военной базой.

    В четверг израильская авиация нанесла удары по югу Ливана.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 04:26 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по инфраструктуре в Тегеране
    ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по инфраструктуре в Тегеране
    @ Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране, сообщил ЦАХАЛ.

    «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала волну ударов по инфраструктуре... в Тегеране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Также ЦАХАЛ заявил о новом ракетном обстреле с территории Ирана. Военные подчеркнули, что системы противоракетной обороны работают «для перехвата угроз», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс Иран атаковал СПГ-завод в Катаре. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак по газовым объектам после соответствующего призыва со стороны США.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев


    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

    Каллас на саммите ЕС сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви

    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита ЕС глава евродипломатии Кая Каллас сравнила военную кампанию на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, сообщило издание Politico.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в ходе саммита Европейского союза сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    «Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», – приводит издание прямую речь Каллас.

    По данным Politico, таким образом Каллас объяснила, почему страны ЕС не готовы поддержать военную кампанию США, несмотря на заинтересованность в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что этот конфликт может оказаться более затяжным и сложным, чем кажется на первый взгляд.

    В своем выступлении Каллас также отметила, что у ЕС нет планов расширять полномочия военно-морской миссии Aspides, действующей в Красном море, на Ормузский пролив. Это решение было официально озвучено главами МИД стран ЕС 16 марта на встрече в Брюсселе.

    В настоящее время в миссии Aspides участвуют четыре военных корабля, которые предоставили две из 27 стран ЕС – Греция и Италия.

    Ранее Кая Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что сейчас самое время начать пить из-за непростой ситуации в мире.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выражала опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по газовым объектам в Иране
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по газовым объектам в Иране
    @ Shang Hao/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС самостоятельно совершили удары по газовым объектам в Иране, США непричастны к этим атакам, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе», – приводит слова Израиля РИА «Новости».

    Нетаньяху также отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак после соответствующего призыва со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал иранские объекты нефтегазовой промышленности Ассалуйе (Эселуйе) и Южный Парс. В ответ Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре. США заявили, что не были заранее проинформированы о планах Израиля. Вашингтон пообещал, что Израиль воздержится от новых ударов по Южному Парсу, если Иран прекратит атаки на Катар.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев


    Комментарии (5)
    19 марта 2026, 12:46 • Новости дня
    Премьер Словении призвал Евросоюз расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    Премьер Словении призвал Евросоюз расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом расследовать возможное вмешательство израильской компании Black Cube в избирательную кампанию.

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал провести расследование в связи с сообщениями о вмешательстве израильской частной разведывательной компании Black Cube в избирательную кампанию, передает Politico.

    Голоб отметил, что деятельность Black Cube представляет «гибридную угрозу» для Евросоюза и его государств-членов, а также может подорвать демократические процессы. В письме подчеркивается, что за несколько дней до парламентских выборов в Словении появилась скоординированная кампания с публикацией аудио- и видеозаписей, направленных на дискредитацию правительства Голоба.

    Словенские власти на этой неделе заявили, что четыре сотрудника Black Cube прибыли в страну и занимались «незаконным наблюдением» и «прослушкой». Представители компании Black Cube не дали комментариев по поводу обвинений.

    Голоб напомнил о предыдущих операциях Black Cube в Румынии и Венгрии, чтобы подчеркнуть системный характер вмешательства компании. Он также связал происходящее с работой Европейского центра демократической устойчивости и призвал Еврокомиссию немедленно передать инцидент на рассмотрение этого центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словении зафиксировали факты прямого иностранного вмешательства в избирательный процесс. Словенский премьер Роберт Голоб прервал все мероприятия и отправился в Брюссель после сообщений о возможном иностранном влиянии на предстоящие выборы.

    Выборы в Государственное собрание Словении назначены на 22 марта, согласно последнему опросу, оппозиционная СДП лидирует с 23,9%, за ней идет движение «Свобода» премьера Голоба с 20,1%, а 8,8% респондентов пока не определились с выбором.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Страны ЕС высказались об участии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

    ЕС увязал вопрос безопасности в Ормузском проливе с «соблюдением условий»

    Страны ЕС высказались об участии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе
    @ IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза выразили готовность совместно с партнерами в регионе участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе при «соответствующих условиях», говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседании Евросовета.

    «Европейский совет также приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Лидеры ЕС призвали ввести мораторий на удары по объектам энергетики и водоснабжения на Ближнем Востоке. Также лидеры ЕС выразили сожаление из-за гибели мирных жителей в ходе боевых действий в регионе. В тексте заявления отмечается обеспокоенность последствиями этих конфликтов, включая возможное влияние на экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Ранее США выразили недовольство по поводу отказа союзников в Европе и Азии в помощи в разблокировании пролива.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    7 комментариев


    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 22:33 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении четырех самолетов противника за ночь

    Tекст: Вера Басилая

    Иранская армия выступила с заявлением, что с минувшей ночи уничтожила в небе над страной четыре самолета противника, следует из сообщения ВС Ирана.

    Армия Ирана и Корпус стражей исламской революции перехватили и уничтожили четыре вражеских самолета в небе над нашей страной с прошлой ночи,  говорится в сообщении генерального штаба ВС Ирана, передает ТАСС.

    К настоящему времени сведения о моделях и типах сбитых летательных аппаратов отсутствуют. Военные пока не предоставили дополнительных деталей проведенной операции.

    Ранее КСИР заявил, что средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Орбан заявил о праве Венгрии заблокировать кредит ЕС Украине
    США начали бомбить минные заградители Ирана
    Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новейшем танке КНДР
    Россия подготовила меры против мировых контейнерных гигантов
    Убийство военного полицейского под Липецком взяли на контроль
    Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин
    Мошенники начали атаку на пользователей от имени портала mos.ru

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Перейти в раздел

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Перейти в раздел

    Персидскому заливу придется делать выбор между США и Ираном

    В ответ на удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс Иран атаковал СПГ-завод в Катаре. Это не только вызвало новый рост цен на газ в мире, но и показало, что страны Персидского залива больше не могут чувствовать себя в безопасности, помогая США. Дальнейшая эскалация конфликта невыгодна никому, включая Вашингтон. Однако Америка сейчас не может завершить операцию, не потеряв лица. Как будет развиваться ситуация дальше и кто выйдет победителем? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Кто и зачем начал войну в Иране

      Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

      0 комментариев
    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Аппетиты Израиля могут вырасти

      Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

      9 комментариев
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Иран переживает нашествие варваров

      Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации