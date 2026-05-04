  Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана
    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+
    План Трампа по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности
    В Ереване назначена встреча почти 50 европейских лидеров
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    Британия захотела участвовать в кредите ЕС для Украины
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Вывод войск США из Германии шокировал руководство ЕС
    Пашинян заявил о желании поехать в Азербайджан
    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    4 мая 2026, 10:33 • Новости дня

    Макрон не понял условий операции США в Ормузском проливе

    Макрон: Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе

    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна не примет участия в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива, подчеркнув неясность условий.

    Франция не будет участвовать в операции США по выводу судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе, заявил президент страны Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться.

    Макрон также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США. Он подчеркнул, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    После безрезультатных переговоров в Исламабаде посредники продолжают попытки организовать новый раунд обсуждений, в то время как США усилили блокаду иранских портов.

    Ранее президент США объявил о начале операции «Свобода», которая стартует в понедельник утром по ближневосточному времени.

    США направили 15 тыс. солдат и эсминцы в Ормузский пролив.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход американских сил через Ормузский пролив.

    3 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи жестко раскритиковал американские власти, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он предупредил Вашингтон о решимости Тегерана жестко противостоять любым угрозам.

    «США – единственный в мире пират с авианосцами. Наша способность бороться с пиратами не уступает нашей способности топить боевые корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и силы окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», – написал политик в социальной сети X.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    3 мая 2026, 18:27 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    @ Sgt. Camilo Parody/U.S. Marine Corps Forces/dvidshub.net

    Tекст: Ольга Иванова

    Обострение ситуации в ближневосточном регионе привело к срыву сроков передачи военной техники из Соединенных Штатов для нужд польской армии.

    Глава Министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш подтвердил проблемы с получением вооружения, передает РИА «Новости». По его словам, американская сторона уже уведомила Варшаву о возможных сдвигах в графике.

    «Что касается батарей Patriot, у нас нет сигнала, чтобы были задержки. В отношении другой техники, элементов, которые мы покупаем, могут быть задержки. Такую информацию мы получаем от американской стороны», – сказал министр.

    При этом чиновник подчеркнул, что текущие изменения сроков не являются критическими для государства. Однако он признал, что ближневосточный конфликт негативно сказывается на снабжении не только Варшавы, но и других европейских союзников.

    За последние несколько лет польские власти заключили с Вашингтоном многомиллиардные контракты. Соглашения предусматривают закупку самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, бронетехники и средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

    Предстоящие серьезные задержки американского оружия вызывают тревогу в европейских странах.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних срывов сроков передачи военной техники.

    3 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Трамп посчитал предложение Ирана неприемлемым для урегулирования конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с очередным предложением Тегерана по урегулированию конфликта и ответил «иранское предложение неприемлемо для меня».

    Президент США сказал в комментарии Kan News о том, что узнал о новом предложении из Ирана и считает его «неприемлемым».

    Трамп добавил, что «кампания идет отлично» и снова призвал помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что он является «премьером военного времени» и Израиль не существовал бы, «если бы не я и Биби».

    «Вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – подчеркнул Трамп.

    До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о получении от США ответа на предложение по урегулированию конфликта. Посредником между сторонами в этот раз так же выступил Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский лидер ранее заявлял, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия, предполагая, что Тегеран вряд ли сможет предложить Вашингтону выгодные условия сделки.

    Кроме того, советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.


    4 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    Axios сообщил о начале операции США в Ормузском проливе
    @ Fatima Shbair/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анонсированная американским президентом Дональдом Трампом операция «Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов кораблями ВМС США, утверждает портал Axios, ссылаясь на двух американских чиновников.

    Операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не будет включать обязательное сопровождение коммерческих судов американскими военными кораблями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios и двух американских чиновников. По данным источников, корабли ВМС США будут находиться рядом, чтобы при необходимости предотвратить возможные атаки со стороны иранских военных.

    Как отмечает Axios, главное внимание будет уделяться информированию коммерческих судов о наиболее безопасных маршрутах для прохода через Ормузский пролив. Представители американских военных уточняют, что в операции будут задействованы эсминцы, самолеты и 15 тыс. военнослужащих.

    Президент США Дональд Трамп объявил, что операция «Свобода» начнётся утром в понедельник по ближневосточному времени. Она призвана обеспечить безопасный проход судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США решили направить в Ормузский пролив 15 тыс. солдат и несколько эсминцев.

    Дональд Трамп анонсировал запуск «Проекта Свобода» по выводу находящихся в Ормузском проливе судов.

    4 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    В танкер у берегов ОАЭ попали снаряды

    Tекст: Вера Басилая

    В водах к северу от Фуджейры в ОАЭ зафиксировано попадание неизвестных снарядов в танкер, при этом экипаж не пострадал, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о происшествии с танкером в 78 морских милях (примерно 144 км) к северу от Фуджейры в ОАЭ, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, судно подверглось обстрелу снарядами неизвестного происхождения.

    По уточнённым данным, экипаж корабля не пострадал. Сейчас проводится расследование обстоятельств инцидента, и другие подробности пока не раскрываются.

    Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии сообщил о захвате грузового судна в шести морских милях к северо-востоку от города Гаракад в Сомали.

    4 мая 2026, 11:16 • Новости дня
    План Трампа по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Судовладельцы настороженно восприняли объявленный главой Белого дома проект «Свобода» на фоне непрекращающихся атак и почти остановившегося судоходства.

    Президент США пообещал «безопасно вывести из этих закрытых водных путей, чтобы они могли свободно и умело продолжать свой бизнес» заблокированные в Персидском заливе суда. Однако отсутствие деталей проекта «Свобода» вызвало растерянность в отрасли, сообщает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) рекомендовал транзит через воды Омана. Тегеран предупредил, что вмешательство Вашингтона нарушит хрупкое перемирие. Судовладельцы требуют гарантий защиты от мин и возможных атак, а эксперты недоумевают по поводу очередности эвакуации кораблей.

    Ормузский пролив фактически перекрыт с конца февраля после американо-израильских ударов по Ирану. Взаимные морские блокады и ответные действия Корпуса стражей исламской революции свели торговый транзит на этом участке почти к нулю.

    Обстановка остается напряженной: недавно у берегов Фуджейры под обстрел попал коммерческий танкер. По данным JMIC, с начала конфликта в регионе зафиксировано 37 опасных инцидентов, 24 из которых признаны целенаправленными нападениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о запуске проекта «Свобода» для вывода запертых в Ормузском проливе судов и пригрозил применением силы в случае попыток Ирана помешать операции.

    По данным портала Axios, операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не будет включать обязательное сопровождение коммерческих судов американскими военными кораблями, а корабли ВМС США будут находиться рядом для предотвращения возможных атак Ирана.

    Глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил о рассмотрении любого вмешательства США в новый морской режим Ормузского пролива как нарушения режима прекращения огня.

    3 мая 2026, 16:52 • Новости дня
    Рейв на французском полигоне обернулся травмами 30 участников

    Tекст: Ольга Иванова

    На военном полигоне близ французского Буржа рейв-вечеринка завершилась массовыми пострадавшими, несколько участников в тяжелом состоянии, часть попала в больницы после употребления запрещенных веществ.

    Инцидент произошел на военном полигоне в департаменте Шер возле города Бурж, сообщает РИА «Новости». Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в ходе рейв-вечеринки пострадали более 30 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

    По его словам, «было зарегистрировано 28 пострадавших в легком состоянии и 5 крайне тяжелых состояний, 12 человек были доставлены в больницы, в том числе в связи с употреблением наркотиков». Министр ранее лично прибыл на место проведения мероприятия.

    Телеканал BFMTV передал, что с начала вечеринки 1 мая правоохранители зафиксировали большое количество правонарушений, включая 75 случаев незаконного хранения наркотиков. Во время рейва на полигоне также обнаружили два неразорвавшихся боеприпаса: один снаряд специалисты по разминированию уже забрали для уничтожения, над вторым, по словам Нуньеса, продолжаются работы.

    1 мая сообщалось, что около французского города Бурж любители электронной музыки организовали масштабный фестиваль на закрытой территории, где могут находиться взрывоопасные предметы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на музыкальном фестивале во Франции неизвестные укололи шприцами 145 человек.


    3 мая 2026, 15:53 • Новости дня
    Захваченный у Йемена танкер с топливом ушел к берегам Сомали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA заходит в территориальные воды Сомали, сообщила служба береговой охраны Йемена на своём сайте.

    Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA зашел в территориальные воды Сомали, передает РИА «Новости». Йеменская служба береговой охраны сообщила, что на борту судна находится около 2,8 тыс. тонн дизельного топлива, а надзор осуществляют девять вооруженных сомалийцев с различным оружием, включая РПГ. На судне находятся 12 членов экипажа, среди которых граждане Египта и Индии.

    Согласно информации, полученной в воскресенье, танкер приблизился к северо-восточному побережью Сомали. Попытка перехватить судно судами береговой охраны Йемена не увенчалась успехом из-за оперативных ограничений, опасений за безопасность экипажа и сложных морских условий. В результате служба была вынуждена вернуть свои корабли на базу в Адене.

    В субботу береговая охрана Йемена сообщила о захвате танкера, следовавшего под флагом Республики Того, возле юго-восточного побережья страны. Захват осуществила вооруженная группа, которая направила судно к побережью Сомали. Танкер перевозил дизельное топливо из ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные захватили танкер у побережья Сомали.

    UKMTO сообщил о захвате грузового судна у берегов Сомали.

    Вооруженные люди захватили нефтяной танкер у побережья Йемена.

    3 мая 2026, 15:24 • Новости дня
    Армия Израиля ошибочно перехватила свои снаряды на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила ракеты-перехватчики на ложные цели, неправильно идентифицировав снаряды, выпущенные ее солдатами на юге Ливана, сообщил армейский источник.

    Армия обороны Израиля ошибочно запустила ракеты-перехватчики по своим же снарядам на границе с Ливаном, передает ТАСС. Как сообщил армейский источник агентству, инцидент произошел после того, как солдаты ЦАХАЛ открыли огонь на юге Ливана.

    По словам источника, несколько выпущенных снарядов были ошибочно классифицированы израильскими военными как подозрительные воздушные цели. «Соответственно, были запущены ракеты-перехватчики», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность организации «Хезболла».

    Армия Израиля вошла на территорию Ливана.

    В результате ударов Израиля по Ливану погибли 31 человек.

    3 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об обстреле с территории Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные зафиксировали новый обстрел с территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с территории Ливана, сообщает ТАСС. Пресс-служба израильских военных уточнила, что инцидент произошёл на севере страны, в районе приграничного поселка Авивим. Из-за угрозы атаки в этом районе была объявлена воздушная тревога.

    По информации израильских военных, в сторону Израиля было выпущено несколько снарядов. Один из них удалось перехватить, судьба остальных снарядов и эффективность попыток их перехвата пока уточняется.

    В армии Израиля подчеркнули, что данный обстрел стал очередным нарушением договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские атаки с 2 марта привели к гибели 2659 ливанцев.

    Боевики «Хезболлы» подбили израильские танки с помощью дронов на оптоволокне.

    Армия Израиля уничтожила 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана.

    3 мая 2026, 23:05 • Новости дня
    ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно заявлению, опубликованному в воскресенье межправительственной организацией, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК).

    Этот шаг был предпринят после того, как 28 апреля ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+, заявив о планах сосредоточиться на увеличении собственной добычи нефти, сообщил портал Investing.com

    Организация ОАПЕК, созданная в 1968 году, призвана расширить сотрудничество между арабскими странами-экспортерами нефти. В отличие от ОПЕК, она не устанавливает производственную политику для своих стран-членов.

    Выход ОАЭ из ОПЕК знаменует собой еще один шаг в отходе страны от многосторонних рамок регулирования добычи нефти.

    Ранее Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заявила, что выделит 200 млрд дирхамов (55 млрд долларов) на проекты в 2026-2028 годах для ускорения роста и реализации своей стратегии.

    Как заявила компания, запланированные контракты подтверждают пятилетний план капитальных вложений ADNOC и дают начало новому этапу реализации проектов мирового масштаба по цепочке создания стоимости для удовлетворения растущего мирового спроса на энергию.

    Напомним, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели назвал выход из ОПЕК стратегическим решением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал решение ОАЭ возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами. Советник премьера Ирака Салех спрогнозировал создание новых нефтяных альянсов.

    3 мая 2026, 22:37 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о ходе переговоров США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    «Иран рассматривает ответ США на мирное предложение Тегерана, сообщило иранское министерство иностранных дел. По данным ведомства, план не затрагивает ядерные вопросы», – передает CNN.

    При этом спецпосланник США Стив Уиткофф заявил телекомпании о том, что переговоры между США и Ираном продолжаются.

    Ранее американский президент Дональд Трамп выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    4 мая 2026, 03:24 • Новости дня
    Трамп повторил призыв к президенту Израиля о помиловании Нетаньяху

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп, комментируя ситуацию с Ираном снова обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу, призвав его помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Трамп в комментарии Kan News повторил свой призыв к президенту Израиля помиловать Нетаньяху.

    «Он премьер-министр военного времени. Израиля не существовало бы, если бы не я и Биби. В таком контексте вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – заявил американский президент.

    Напомним, осенью 2025 года Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля. До этого Герцог получил письмо от американского лидера с той же просьбой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху объяснил подачу прошения о помиловании. Сотни митингующих в Тель-Авиве выступили против помилования Нетаньяху.

    4 мая 2026, 01:55 • Новости дня
    В Иране рассказали о ключевых пунктах мирного предложения для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в эфире государственного телевидения о том, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан, и Тегеран рассматривает ответ Вашингтона.

    «Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных вопросах прекращения войны в регионе, включая Ливан», – приводит слова Багаи агентство Fars.

    В Иране отметили, что Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план и,  как заявили иранские официальные лица, теперь «мяч на стороне США».

    Тегеран и Вашингтон провели первый раунд переговоров в Исламабаде в середине апреля, через несколько дней после того, как Пакистан выступил посредником в прекращении огня, что позволило остановить 40-дневное американо-израильское наступление на страну.

    Переговоры провалились, иранские власти обвинили американскую делегацию в выдвижении максималистских требований. Попытки Пакистана организовать второй раунд переговоров между Ираном и США также потерпели неудачу, поскольку Иран отказался принять требования США.

    Багаи заявил, что «заявление США о разминировании Ормузского пролива принципиально не входит в наши планы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран 1 мая передал Пакистану новое предложение по перемирию с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. Затем глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

