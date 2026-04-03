Подавший сигнал бедствия самолет-заправщик ВВС США спустя час сел в Тель-Авиве

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно данным, самолет более часа кружил над морем, прежде чем начать снижение и совершить посадку. Примечательно, что сигнал тревоги исчез, когда воздушное судно находилось недалеко от аэропорта вылета, передает РИА «Новости».

В последние месяцы США перебросили в регион значительное число подобных заправщиков для поддержки операций против Ирана.

Ранее американский самолет-заправщик Boeing KC-135R, вылетевший из Тель-Авива, экстренно изменил курс над Средиземным морем, подав сигнал бедствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика KC-135 ВВС США. В результате крушения KC-135R Stratotanker на западе Ирака все шесть членов экипажа погибли.