Подавший сигнал бедствия самолет-заправщик ВВС США спустя час сел в Тель-Авиве
Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, подавший сигнал бедствия над Средиземным морем, спустя примерно час благополучно приземлился в аэропорту Тель-Авива, свидетельствуют данные портала FlightRadar24.
Согласно данным, самолет более часа кружил над морем, прежде чем начать снижение и совершить посадку. Примечательно, что сигнал тревоги исчез, когда воздушное судно находилось недалеко от аэропорта вылета, передает РИА «Новости».
В последние месяцы США перебросили в регион значительное число подобных заправщиков для поддержки операций против Ирана.
Ранее американский самолет-заправщик Boeing KC-135R, вылетевший из Тель-Авива, экстренно изменил курс над Средиземным морем, подав сигнал бедствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика KC-135 ВВС США. В результате крушения KC-135R Stratotanker на западе Ирака все шесть членов экипажа погибли.