    Россия и Китай готовят энергетический прорыв
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    Призыв Литвы атаковать Калининград назвали безумием
    Пентагон заявил об неэффективности украинских ударов по России
    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
    Греция потребовала от Украины убрать беспилотные катера
    В США заявили о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе», хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент политического управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    19 мая 2026, 10:16 • Новости дня

    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57

    @ bomber_fighter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились кадры, предположительно демонстрирующие ранее неизвестную двухместную модификацию новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, проходящую наземные испытания, пишет TWZ.

    Фотография нового варианта самолета была опубликована в Telegram-канале Fighterbomber, тесно связанном с Воздушно-космическими силами России, пишет TWZ.

    Главной особенностью машины стала переработанная носовая часть фюзеляжа с тандемной кабиной, напоминающей компоновку Су-30 и Су-27УБ. Заднее кресло расположено значительно выше переднего, что обеспечивает улучшенный обзор.

    По данным источника, сейчас истребитель проходит испытания рулежки. Точное место съемок неизвестно из-за размытого фона, однако подобные тесты традиционно проводятся в подмосковном Жуковском. Некоторые источники предполагают, что новинка может получить индекс Су-57Д или Су-57УБ, а сам самолет мог быть создан на базе одного из прототипов Т-50-5Р.

    Издание отмечает, что появление двухместной версии Су-57 выглядит интригующе, так как ранее о таких разработках не сообщалось. Однако в 2023 году был запатентован «многофункциональный двухместный малозаметный тактический самолет». Российские СМИ тогда писали, что он предназначен для «выполнения роли воздушного командного пункта для сетецентрических операций смешанных групп авиации». Патент также указывал на возможность использования машины для обучения экипажей.

    Аналитики предполагают, что двухместный Су-57 может использоваться для управления ведомыми беспилотниками, в частности, тяжелым ударным дроном С-70 «Охотник». Второй член экипажа мог бы выполнять роль командира миссии, координируя тактику беспилотных систем на передовой. Кроме того, создание такой модификации может повысить экспортный потенциал истребителя, особенно среди стран, заинтересованных в замене самолетов семейства Су-30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики планировали создать двухместную модификацию Су-57 для зарубежных рынков и учебных центров.

    На прошлой неделе этот самолет уничтожил важные логистические узлы противника в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

    Несколькими днями ранее российский истребитель сбил шведский самолет-разведчик Saab 340 ракетой Р-37М.

    16 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом

    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставной украинский дипломат Дмитрий Кулеба предрек Белоруссии серьезные последствия и масштабные военные удары на фоне безосновательных заявлений о подготовке наступления со стороны Минска.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал очередное громкое заявление о якобы готовящейся с о стороны Минска операции против киевских властей, пишет «Московский комсомолец».

    «Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй», – заявил экс-министр. Он добавил, что вопрос открытия второго фронта уже перешел в практическую плоскость.

    Накануне Владимир Зеленский сообщил о наличии разведданных, якобы подтверждающих подготовку наступления с белорусской территории. Никаких доказательств этих утверждений предоставлено не было.

    Месяцем ранее в Минске жестко ответили на подобные выпады. Заместитель председателя комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал слова Кулебы бредом. Депутат отметил, что украинское руководство стремится втянуть в конфликт новые страны для сохранения власти, тогда как Минск надежно защищает границы Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Зеленский распорядился перебросить дополнительные силы на границу с Белоруссией. В начале мая глава киевского режима пообещал принять меры в случае обострения ситуации на этом направлении.

    Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по территории соседней страны.

    16 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве с иронией воспринимают квазибезразличную реакцию западных стран на проведенные Россией испытания ракетного комплекса «Сармат», заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что в отечественном дипломатическом ведомстве не ждут адекватной реакции Запада на испытания комплекса «Сармат», передает РИА «Новости».

    Зарубежные оппоненты намеренно демонстрируют показное безразличие к успехам российских оружейников.

    «Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас», – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Дипломат подчеркнул, что новейшая ракета гарантированно преодолевает все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Западные специалисты прекрасно осознают, что аналогов этому вооружению в мире сейчас нет.

    Замминистра предостерег иностранные государства от попыток нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что никакие западные «зонтики» безопасности не спасут тех, кто мечтает о победе над Москвой. Страна продолжит уверенно демонстрировать военную мощь для охлаждения «горячих голов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире.

    Москва заранее направила Вашингтону необходимые уведомления об испытании межконтинентальной ракеты.

    Американское руководство официально не отреагировало на пуск новейшего оружия.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали о сожженных ВСУ домах с телами погибших в Большой Рыбице

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении солдаты ВСУ уничтожили бывшие жилые дома с телами сослуживцев, которые бойцы ВС России позволили вынести оттуда за время перемирия.

    «Украинские националисты сожгли несколько бывших жилых домов в Большой Рыбице. Важно отметить, что ранее в этих строениях хранились трупы солдат 21 омбр ВСУ, которые наши военнослужащие дали эвакуировать противнику с линии боевого соприкосновения за время перемирия. В настоящее время судьба останков неизвестна», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они также рассказали, как в течение суток крушили личный состав и технику ВСУ в районах Ободы, Дегтярного, Писаревки, Кияницы, Великой Рыбицы, Перемоги, Вольной Слободы, Бачевска, Рясного и Чернацкого.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 метров, в Краснопольском районе в окрестностях Рясного – до 500 метров.

    На Хаобкоском направлении «Северяне» громили солдат и технику ВСУ в районах Терновой, Рубежного, Избицкого, Питомника, Чугуева, Дергачей, Липцов и села Сосновый Бор.

    Около села Граново штурмгруппы продвинулись до 100 метров, на Волчанском направлении продвижение на 11 участках составило до 300 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке и Караичном.

    На Великобурлукском направлении стрелковые бои идут в районе села Бударки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. Из-за проблем с мобилизацией ВСУ отправили на передовую неопытных наемников. «Северяне» рассказали, чем закончилась вылазка ВСУ из лесов близ Большой Рыбицы.

    16 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Упавший на территории турецкого города Самсун дрон принадлежал украинским военным и мог отклониться от заданного маршрута из-за серьезной технической неисправности, пишут турецкие СМИ.

    Рухнувший в черноморской провинции Турции Самсун БПЛА оказался украинским, сообщает издание Dogru Haber. По предварительным данным, беспилотник сбился с курса в результате технической неполадки.

    «Группы, обеспечивающие безопасность района, собрали обломки беспилотного летательного аппарата, весящего около 25 килограммов. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 16 мая неопознанный летательный аппарат рухнул на жилую улицу турецкого города Самсун.

    Ранее, в марте жители турецкого района Карасу нашли на побережье Черного моря фрагменты неизвестного беспилотника. А в декабре прошлого года турецкие фермеры обнаружили неопознанный дрон на пустыре в провинции Балыкесир.

    18 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Польша открыла единственный в Европе сервис-центр танков Abrams
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В польском Демблине запустили единственный в Европе сертифицированный комплекс для технического обслуживания двигателей американских танков Abrams.

    Премьер-министр республики Дональд Туск объявил об открытии сертифицированного сервисного центра для танков Abrams, передает РИА «Новости».

    По словам главы правительства, появление такого объекта позволит обслуживать боевые машины внутри страны.

    «Сегодня здесь, в Демблине, мы открываем сертифицированный сервисный центр, который будет ремонтировать и обслуживать двигатели Abrams», – заявил политик во время торжественной церемонии.

    Он подчеркнул, что без собственного предприятия ремонт танковых двигателей пришлось бы проводить на территории США. Подобные центры обслуживания американской тяжелой техники на данный момент существуют только в Соединенных Штатах и Австралии.

    Стоимость реализации проекта составила 360 млн злотых, что эквивалентно примерно 100 млн долларов.

    Ранее Варшава приобрела 250 новейших танков Abrams модификации M1A2 SEPv3 за 4,75 млрд долларов, а также получила 116 подержанных машин версии M1A1 для нужд Войска польского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Варшава столкнулась с невозможностью самостоятельного ремонта двигателей американских танков.

    До этого республика получила первую партию из 28 новейших бронемашин Abrams M1A2SEPV3.

    Позже на польской территории заметили переданные для Украины австралийские танки данной модели.

    19 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Маневры с привлечением более 64 тыс. военнослужащих по подготовке и применению ядерных сил начались в России и Белоруссии, сообщило российское Минобороны.

    Учения продлятся до 21 мая, они направлены на отработку действий в условиях потенциальной угрозы, указало ведомство в Max.

    В мероприятиях задействованы Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, а также силы Ленинградского и Центрального военных округов.

    Главной целью маневров заявлена проверка готовности органов управления и войск к предотвращению возможной агрессии. Военнослужащие отработают практические вопросы организации взаимодействия при выполнении поставленных задач.

    Планируется приведение в высшую степень готовности ряда соединений, а также пуски баллистических и крылатых ракет по российским полигонам.

    Всего в тренировках задействовано свыше 7,8 тыс. единиц техники, включая более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок. Кроме того, военные отработают совместное применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

    Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия.

    В январе МИД России допускал возможность проведения совместных с Минском маневров по отработке применения нестратегического арсенала.

    18 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода
    @ Kendall Warner/The Virginian-Pilot via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на базу в Вирджинии, завершив самое продолжительное за полвека боевое дежурство американского флота.

    Авианосец Ford с экипажем из почти 4,5 тыс. моряков вернулся на военно-морскую базу Норфолк после 326 дней в море, передает TWZ.

    Корабль покинул США почти год назад для планового похода в Европу, однако его миссия неоднократно продлевалась из-за операций на двух континентах.

    В ноябре авианосная ударная группа была переброшена в Карибское море для участия в операции по эвакуации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Затем, несмотря на возражения командования ВМС, корабли пересекли Атлантику для поддержки операции против Ирана в Восточном Средиземноморье и северной части Красного моря.

    За время похода авианосец прошел более 105 тыс. километров и обеспечил более 12 тыс. вылетов авиации. По прибытии ударная группа была удостоена высшей награды для воинских частей – Presidential Unit Citation.

    На прошедшей неделе в порты приписки также вернулись авианосцы George Washington, Dwight D. Eisenhower и Theodore Roosevelt. Как сообщил представитель ВМС, George Washington завершил короткий испытательный поход после ремонта и сейчас «проводит плановые операции для оттачивания боевых навыков моряков».

    В настоящее время США сохраняют значительное военно-морское присутствие на Ближнем Востоке для обеспечения блокады Ирана. В зоне ответственности Центрального командования находятся две авианосные и одна амфибийная ударные группы – в общей сложности более 20 кораблей. По данным американских военных, силы коалиции уже перенаправили 81 торговое судно и вывели из строя четыре корабля, пытавшихся прорвать блокаду.

    17 мая 2026, 09:02 • Новости дня
    США решили удвоить темпы строительства атомных подлодок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы США хотят ежегодно получать как минимум три атомные подводные лодки, удвоив текущие темпы строительства, следует из ежегодного плана ВМС США по строительству кораблей.

    Соединенные Штаты планируют двукратно увеличить скорость производства атомных подводных лодок, передает РИА «Новости». Согласно документам ВМС США, в период с 2027 по 2031 финансовый год ожидается ежегодный выпуск одного ракетоносца класса Columbia и двух субмарин класса Virginia.

    На реализацию этой программы выделяется 124,9 млрд долларов. Из этой суммы 62 млрд долларов пойдут на создание пяти ракетоносцев Columbia, а оставшиеся средства направят на постройку десяти подлодок Virginia. Дополнительно 6,2 млрд долларов инвестируют в развитие американской судостроительной промышленности.

    За прошедшее десятилетие верфи передавали флоту в среднем лишь по 1,4 ударных подлодки ежегодно. При этом в 2024 году американские военные отмечали, что сроки поставок субмарин Virginia задерживаются на два-три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость строительства новейшей американской подлодки класса Columbia возросла до 16,1 млрд долларов.

    Ранее Пентагон запросил финансирование на закладку двух субмарин Virginia и одной Columbia.

    Американские власти утвердили многомиллиардную программу технической поддержки флота атомных подлодок.

    16 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над девятью областями России и Черным морем сбили 89 украинских дронов за пять часов субботы, сообщило Минобороны.

    Отечественные системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку. За пять часов субботы, в период с 15 до 20 часов, военные перехватили и ликвидировали 89 украинских летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать территорию Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу дежурные средства ПВО перехватили 76 украинских беспилотников над российскими регионами. Утром военные отразили массированную атаку 13 вражеских аппаратов самолетного типа.

    А минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 138 дронов ВСУ над 15 областями и морскими акваториями.

    16 мая 2026, 15:44 • Новости дня
    ПВО сбила за шесть часов 76 дронов ВСУ над регионами России

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны сообщило об уничтожении 76 украинских дронов над российскими регионами за шесть часов утром и днем в субботу.

    Дежурные средства ПВО в период с 9 до 15 часов  в суботу, 16 мая перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа гад регионами России, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, а также Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, системы ПВО успешно отработали по целям в Московском регионе и над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром того же дня российские военные ликвидировали 13 вражеских аппаратов самолетного типа. А в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили 135 украинских беспилотников.

    А 15 мая в период с 14 до 20 часов по мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    17 мая 2026, 01:12 • Новости дня
    В Польше заявили о переброске в страну части Первой кавалерийской дивизии США

    Tекст: Катерина Туманова

    В связи с ажиотажем о военном присутствии США в Польше Бюро национальной безопасности (BNN) сообщило, что США – самый важный стратегический партнер и, наряду с польскими солдатами и офицерами, являются гарантом безопасности Республики, заявил в соцсети Х директор Бюро Бартош Гродецкий.

    По его словам, в Польше военные США выполняют задачи в рамках инициатив НАТО, операции Atlantic Resolve через V корпус армии США, а также на базе AEGIS ASHORE в Реджиково.

    Число американских военных и гражданских специалистов варьируется и составляет примерно 10 тыс. человек, при этом постоянные их задачи – это обслуживание базы в Реджиково и командные структуры V корпуса в Познани, объяснил Гродецкий в пространном посте в Х.

    Основными элементами непостоянного присутствия США в Польше являются ротационные части бригадной танковой группы, в составе которых на территории страны находятся более 5 тыс. военнослужащих. Американское присутствие включает воздушные, вертолетные и подразделения спецназа, а также управление, разведку и логистику, написал директор Бюро нацбезопасности Польши.

    «Ротацию группировки возглавляет первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худ. Продолжается перемещение и наращивание сил США в Польше. На сегодняшний день из Форта Худ было переброшено в Польшу уже более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники, что является ключевым фактором готовности сил», – сообщил он.

    В Бюро национальной безопасности пояснили, что слухи о прекращении ротации и сокращении присутствия США не касаются Польши напрямую. Изменения связаны с выводом 2-го кавалерийского полка из Германии, который может заменить часть ротационных сил в Польше.

    Министерство обороны не получило предварительных сведений об изменениях в графике перемещения войск США в Польшу, пишет Гродецкий, объясняя некоторую двусмысленность происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава заявила о готовности оплатить размещение войск США. Newsweek узнал, что военные США узнали об отмене отправки в Польшу уже в пути. Пентагон  временно прекратил плановую смену контингента на европейском континенте. Армия США отменила отправку 4 тыс. военнослужащих второй бронетанковой бригады на польскую территорию.

    19 мая 2026, 08:58 • Новости дня
    Космические силы США анонсировали пуск межконтинентальной ракеты

    @ U.S. Air Force/Master Sgt. Lorenzo Gaines/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные проведут тестовый запуск невооруженной межконтинентальной ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, с базы в Калифорнии.

    Предстоящий старт организует 30-е крыло космических сил, дислоцированное на базе Ванденберг, передает РИА «Новости». Известно, что данная ракета способна нести ядерный боезаряд, однако в этот раз полетит без него.

    «Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III... запланирован 20 мая в промежутке от 00.01 по 6.01 по тихоокеанскому времени (с 10.01 мск по 16.01 мск) с северной части Ванденберг», – отмечается в официальном пресс-релизе ведомства.

    В американском командовании уточнили, что подобные тесты проводятся регулярно и никак не зависят от текущей международной обстановки. Главная цель испытаний заключается в том, чтобы проверить точность и подтвердить боевую готовность системы вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте американские военные осуществили плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

    Телеканал CBS сообщил о значительном превышении запланированного срока службы этих ракет.

    Командование глобальных ударов ВВС США выразило готовность увеличить число атомных боезарядов на данных носителях.

    17 мая 2026, 08:58 • Новости дня
    Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Великобритании провело работу по оснащению истребителей королевства на Ближнем Востоке новой системой для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил замглавы британского военного ведомства Люк Поллард.

    Министерство обороны Британии модернизировало вооружение своих истребителей в ближневосточном регионе, установив новейшую систему для борьбы с дронами, передает ТАСС. Заместитель главы военного ведомства страны Люк Поллард подтвердил завершение работ по внедрению технологии.

    «Была проведена великолепная работа с промышленностью по тестированию и внедрению системы в течение нескольких месяцев, которая поможет королевским ВВС сбивать гораздо больше беспилотников с гораздо меньшими затратами», – заявил Поллард. Новая установка APKWS монтируется на боевые самолеты Typhoon.

    Комплекс отличается использованием лазерного наведения, что существенно снижает стоимость пуска каждой отдельной ракеты. Первые успешные испытания по поражению как воздушных, так и наземных мишеней состоялись в апреле 2026 года. Кроме того, ранее военные власти сообщали о планах направить в регион эсминец HMS Dragon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Лондон решил поставить странам Персидского залива новые ракеты-перехватчики для борьбы с беспилотниками. Ранее Великобритания перебросила истребители Typhoon в Катар на фоне региональной напряженности. Британское военное ведомство запланировало внедрить дешевое лазерное оружие для защиты объектов от атак дронов.

    18 мая 2026, 10:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о начале тренировки ядерных частей в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

    Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Мероприятие проводится под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил и первого заместителя министра обороны страны.

    В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что тренировка направлена на повышение готовности вооруженных сил к использованию современных средств поражения, включая специальные боеприпасы.

    Кроме того, Минобороны уточняет, что основной целью учений является совершенствование подготовки личного состава, а также проверка готовности вооружения и техники к выполнению задач, в том числе в непредусмотренных планом районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года белорусские и российские военные отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия в рамках учений «Запад-2025».

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал вопрос использования данного вооружения важной частью стратегического сдерживания.

    Ранее российские специалисты завершили подготовку белорусских экипажей оперативно-тактических комплексов «Искандер».

    18 мая 2026, 11:59 • Новости дня
    Самая богатая австралийка вложилась в военные заводы США

    Самая богатая женщина Австралии вложила 100 млн долларов в военные заводы США

    Tекст: Мария Иванова

    Владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting Джина Райнхарт приобрела акции четырех американских оборонных предприятий на сумму около 100 млн долларов.

    Частная компания Джины Райнхарт стала совладельцем четырех промышленных гигантов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Речь идет о корпорациях RTX, Northrop Grumman, L3Harris Technologies и Lockheed Martin.

    По состоянию на конец марта общая сумма вложений в эти предприятия достигла 97 млн долларов. Таким образом предпринимательница диверсифицирует активы своей основной компании Hancock Prospecting.

    Сейчас личное состояние Райнхарт оценивается в 43,8 млрд долларов. Она продолжает активно наращивать капитал за счет новых стратегических приобретений на зарубежных рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Джина Райнхарт призвала австралийских консерваторов поддержать политический курс Дональда Трампа.

    Между тем администрация американского президента подготовила для Саудовской Аравии пакет оружейных контрактов с корпорациями Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman на 100 млрд долларов.

    Промобъект загорелся в Ярославской области после попадания дрона
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Посол Украины заявил о рекордной военной помощи от Германии
    Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана
    Антироссийские санкции ударили по автопрому Германии
    Приставы начали взыскивать с Дудя долг перед Мизулиной
    Синоптик спрогнозировал спад аномальной жары

    Технологические альянсы изменят экспортную модель России

    Россия намерена создавать и расширять технологические альянсы с другими государствами, заявил президент Путин. Как ни парадоксально, технологический суверенитет России от взаимодействия с другими государствами не только не пострадает, но даже возрастет. Правда, при соблюдении определенных условий. Каких именно – и с какими странами России лучше всего сотрудничать? Подробности

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв

    Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР. Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

