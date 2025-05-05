Самый богатый человек Австралии призвала поддержать политику Трампа

Самый богатый человек Австралии Райнхарт призвала поддержать политику Трампа

Tекст: Вера Басилая

Миллиардерша Джина Райнхарт, крупнейшая частная инвестор Австралии и активный спонсор Либеральной партии, обратилась к консервативным силам с призывом поддержать подходы, схожие с политикой экс-президента США Дональда Трампа, передает Bloomberg.

После победы главы Лейбористской партии Энтони Албанезе на парламентских выборах Райнхарт опубликовала подробное заявление, в котором призвала сторонников либералов не отчаиваться из-за поражения, а учиться на ошибках и укреплять консервативные ценности.

В своем выступлении она отметила, что Австралии стоит внимательнее изучить «здравый смысл и истину», которые, по ее мнению, отражены в политике Трампа.

За последние месяцы Райнхарт активизировала участие в политике, совершила крупные пожертвования на сумму 500 тыс. австралийских долларов в пользу Либеральной партии и принимала участие в различных политических мероприятиях, в том числе на вечеринке Трампа в Мар-а-Лаго.

Во время избирательной кампании лейбористы неоднократно обвиняли либералов в подражании Трампу, что заставило их лидера дистанцироваться от американского политика.

Ранее полиция Австралии начала расследование из-за размещения плакатов с изображением некоторых политиков и предпринимателей в нацистской форме, в том числе Джины Райнхарт.

Победа Дональда Трампа на выборах в США ставит под угрозу военное партнерство AUKUS, так как новый президент может изменить условия сотрудничества с Австралией.