Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.3 комментария
Британия решила поставить новые ракеты Skyhammer странам Персидского залива
Великобритания планирует поставить странам Персидского залива новые ракеты-перехватчики Skyhammer для борьбы с беспилотниками, заявило британское министерство обороны.
В заявлении добавляется: «Министр обороны (Джон Хили) объявляет о намерении компании Cambridge Aerospace поставить новые ракеты-перехватчики и пусковые установки вооруженным силам Великобритании и партнерам в Персидском заливе. Ракета-перехватчик Skyhammer предназначена для борьбы с боевыми беспилотниками типа Shahed», передает РИА «Новости».
Первая крупная партия ракет будет отправлена в мае, а последующие поставки продолжатся в течение полугода. По данным британского военного ведомства, радиус действия Skyhammer составляет 30 километров, максимальная скорость – 700 километров в час.
