Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ростех впервые представит новейший снаряд для борьбы с беспилотниками на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС.

Разработка представляет собой 30-миллиметровый патрон с шрапнельным снарядом и дистанционно-управляемым взрывателем. Презентация пройдет в рамках единой российской экспозиции «Рособоронэкспорта».

Снаряд предназначен для стрельбы из малокалиберных артиллерийских систем, включая автоматическую пушку 2А42. Подобные орудия используются на боевых машинах десанта, БМП-2, БПМТ, а также на вертолетах Ми-28НМ и Ка-52М.

Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, отметил: «Боеприпас разработан для того, чтобы повысить вероятность поражения малогабаритных дронов и барражирующих боеприпасов. Прицельный комплекс рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва в зависимости от траектории полета цели, что позволяет достать дрон шрапнелью».

По словам представителей корпорации, автоматический ввод времени детонации производится по оптической линии, что существенно увеличит эффективность 30-миллиметровых пушек при ведении огня по беспилотникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

Концерн «Ростех» начал поставлять в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от дронов.

Антидроновые патроны IGLA 100 поступили на вооружение российских военных.