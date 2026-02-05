Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами
Ростех впервые представит на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде новейший снаряд для дистанционного поражения беспилотников, сообщили в госкорпорации.
Ростех впервые представит новейший снаряд для борьбы с беспилотниками на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС.
Разработка представляет собой 30-миллиметровый патрон с шрапнельным снарядом и дистанционно-управляемым взрывателем. Презентация пройдет в рамках единой российской экспозиции «Рособоронэкспорта».
Снаряд предназначен для стрельбы из малокалиберных артиллерийских систем, включая автоматическую пушку 2А42. Подобные орудия используются на боевых машинах десанта, БМП-2, БПМТ, а также на вертолетах Ми-28НМ и Ка-52М.
Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, отметил: «Боеприпас разработан для того, чтобы повысить вероятность поражения малогабаритных дронов и барражирующих боеприпасов. Прицельный комплекс рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва в зависимости от траектории полета цели, что позволяет достать дрон шрапнелью».
По словам представителей корпорации, автоматический ввод времени детонации производится по оптической линии, что существенно увеличит эффективность 30-миллиметровых пушек при ведении огня по беспилотникам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».
Концерн «Ростех» начал поставлять в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от дронов.
Антидроновые патроны IGLA 100 поступили на вооружение российских военных.