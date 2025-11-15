  • Новость часаНа рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    15 ноября 2025, 10:20 • Новости дня

    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский FPV-дрон «Бумеранг» успешно поразил цель на дистанции 57 км благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

    По его словам, FPV-дрон «Бумеранг» продемонстрировал рекордную дальность применения, поразив объект ВСУ на расстоянии 57 км, передает ТАСС.

    Источник отметил, что рекорд был установлен в зоне спецоперации на Украине. «Дрон »Бумеранг« поразил украинский объект на дистанции 57 км. Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению – использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи», – сообщил он.

    Собеседник агентства также уточнил, что данное техническое решение только начинает применяться в зоне спецоперации на Украине. Усиленные «Бумеранги» с дополнительными аккумуляторными батареями уже поступили на вооружение расчетов беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России начали применять новый тяжелый дрон «Воган» в зоне спецоперации. Беспилотник-разведчик «Сова» включили в работу в зоне спецоперации на Украине. Бойцы группировки «Запад» применили дроны для прокладки связи.

    12 ноября 2025, 11:47 • Новости дня
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем, на которой изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой, что символизирует технологичность и мощь.

    Минобороны продемонстрировало эмблему войск беспилотных систем. На ней изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья. Символика была продемонстрирована на видео работы подразделений нового рода войск, предоставленном Минобороны России, передает ТАСС.

    В видео показано уничтожение пикапа с личным составом ВСУ расчетом FPV-дрона «Воган-15» подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад» в районе Купянска.

    Заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов заявил о завершении создания нового рода войск в составе ВС России.

    Войска получили определенную структуру и органы военного управления на всех уровнях. Были созданы штатные полки и прочие подразделения нового рода войск.

    14 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик у берегов Гавайев
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская береговая охрана осуществляла наблюдение за российским разведывательным судном «Карелия», находившимся в 28 километрах южнее острова Оаху в районе Гавайев.

    Береговая охрана США сообщила, что российское военное судно было замечено 26 октября в 15 морских милях, или 28 километрах, к югу от острова Оаху, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что на действия судна отреагировали самолет HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны.

    По словам представителей ведомства, оба судна выполнили «безопасный и профессиональный» облет и проход вблизи российского разведывательного корабля ВМФ России «Карелия».

    В заявлении поясняется, что в соответствии с международным правом иностранные военные суда могут находиться за пределами 12 морских миль, которые считаются территориальными водами других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская разведка обнаружила элементы российской космической обороны.

    Экипаж немецкого патрульного судна сообщил о появлении за ним следящих неопознанных беспилотников.

    Британский флот перехватил российскую подлодку у берегов Франции.

    14 ноября 2025, 19:12 • Видео
    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

    В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    14 ноября 2025, 12:29 • Новости дня
    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По данным Global Firepower, Россия удержала вторую позицию в глобальном рейтинге военной мощи, опередив Китай и другие ведущие державы.

    Рейтинг военной мощи мировых держав опубликовал РБК, ссылаясь на данные Global Firepower, размещенные The Business Insider. Согласно исследованию, Россия заняла второе место, уступив только Соединенным Штатам, а третью строчку занимает Китай с идентичным индексом силы, но меньшими показателями по отдельным категориям.

    Россия уступила первое место по числу самолетов, вертолетов и танков, но обогнала другие страны по показателям самоходной и буксируемой артиллерии, РСЗО и средствам минной борьбы. Ядерный потенциал РФ при расчетах не учитывался, учитывалась исключительно конвенциональная мощь армии.

    Методика PowerIndex основывается на анализе таких факторов, как численность войск, количество военной техники, оборонный бюджет, наличие природных ресурсов, состояние логистики и география страны. Мощь российской армии была оценена в 0,0788 против 0,0744 у США. Идеальный показатель недостижим, о чем сделана специальная оговорка.

    В пятерку самых мощных армий также вошли Индия и Южная Корея. Замыкают десятку Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия, а Украина занимает 20-е место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы осознают, что одна новейшая русская ракета может стоить больше сотни или тысячи обычных.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые виды вооружений разрабатываются для создания надежного защитного щита.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия развивает свой ядерный и стратегический потенциал без намерений кого-то запугивать.

    12 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России освободили 90% территории Красноармейска от украинских военных, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Армия России освободила 90% территории Красноармейска от ВСУ. Oстатки украинских подразделений скрываются в подвалах городской застройки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также добавил, что остатки группировки ВСУ выявляют по результатам радиообмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду подразделения группировки войск «Центр» очистили от боевиков ВСУ Сухой Яр в ДНР.

    10 ноября ВС России освободили пригород Красноармейска – населенный пункт Гнатовка.

    Пленный солдат ВСУ рассказал, почему добровольно сложил оружие в Красноармейске.

    12 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Вооруженных сил Украины отступили из села Ровнополье, расположенного в Запорожской области.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили село Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщается на странице Сил обороны юга Украины в соцсетях, передает ТАСС. В распространенном сообщении говорится, что поздним вечером 11 ноября в результате «комплексного огневого поражения» позиций ВСУ в районе Ровнополья украинские подразделения переместились иные рубежи, чтобы сохранить личный состав.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военнослужащие после освобождения Новоуспеновского смогут развить наступление на соседнее Ровнополье. По его словам, за Ровнопольем «уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков». Об освобождении Новоуспеновского Минобороны России сообщило 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения Новоуспеновского в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье.

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация для армии Украины ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР.

    Группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения на запад, а около Петровки в Харьковской области пресекла попытку штурмовой группы противника восстановить разрушенную переправу через Оскол.

    13 ноября 2025, 01:01 • Новости дня
    Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия в 2025 году передала Украине свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ, получив взамен 143 тела российских бойцов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.

    «О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше 9 тыс. тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Напомним, Россия и Украина по результатам двух раундов переговоров в Стамбуле договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу». Также была достигнута договоренность о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» – с каждой стороны не менее 1 тыс. человек.

    В развитие стамбульских договоренностей Москва в июне передала Киеву 6060 тел погибших украинских военнослужащих, получив 78 тел погибших бойцов ВС РФ. Затем 17 июля российская сторона передала еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

    По итогам третьего раунда, который прошел 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российская сторона осуществила  передачу Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины. В октябре Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских солдат, а Украина передала России 31 тело российских военнослужащих.

    14 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Марочко спрогнозировал начало боев за Великомихайловку после взятия Орестополя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области спрогнозировал военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение Орестополя позволит российским войскам начать бои за Великомихайловку в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, после закрепления в Орестополе российские подразделения встретили водную преграду, вдоль которой украинские военные развернули основные линии укреплений.

    Марочко подчеркнул, что обходной маневр позволил российским военным не идти напрямую с Сосновки, а обойти украинские позиции, что увеличивает шансы на успех в будущих боях.

    Эксперт подчеркнул, что освобождение Орестополя стало показателем высокого военного мастерства и слаженности российских солдат. Ближайшими планами армии станет штурм укрепленных позиций в Великомихайловке и борьба за контроль стратегических высот, расположенных к северу от поселка.

    ВС России завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил о прорыве ВС России под Дроновкой. Также российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    13 ноября 2025, 09:30 • Новости дня
    FT: «Рубикон» отобрал у Киева тактическое преимущество

    Tекст: Вера Басилая

    Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» изменил ситуацию с использованием беспилотников, лишив ВСУ дешевых и простых в сборке дронов, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным FT, «Рубикон» изменил ситуацию с использованием БПЛА в боевых действиях и лишил Украину одного из главных тактических преимуществ – дешевых и простых в сборке многочисленных беспилотников, передает ТАСС.

    По информации издания, появление «Рубикона» «привело к резкому развороту на цифровом поле боя, лишив Киев одного из его главных тактических преимуществ». В FT отметили, что успех российского центра «усилил давление на украинскую армию, которая и без того находилась в невыгодном положении».

    Специалист Филадельфийского института исследований внешней политики Роб Ли, чьи слова приводит FT, заявил: «Рубикон» – это больше, чем просто подразделение, это центр разработки всех видов беспилотных систем».

    Ранее в Вооруженных силах России завершилось формирование войск беспилотных систем, а также была определена структура нового рода войск.

    Журнал Forbes отметил нехватку техники у ВСУ на фоне ударов российских БПЛА.

    Операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    13 ноября 2025, 16:37 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения целей с помощью РСЗО «Торнадо-С»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство опубликовало видео с кадрами боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

    Видео боевой работы РСЗО «Торнадо-С» опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны России. На кадрах показано, как реактивная установка ведет огонь из полевой местности.

    Всего «Торнадо» выпустил шесть ракет. На следующем плане, снятом с большой высоты, запечатлено шесть взрывов. Характер целей и точность их поражения не раскрываются.

    В сообщении, которое сопровождает видео, указано, что РСЗО уничтожила опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области.

    Система «Торнадо-С» – современное развитие знаменитой «Катюши». Для стрельбы использует 300-мм реактивные снаряды, предназначенные для поражения живой силы, боевой техники и оборонительных сооружений, в том числе высокозащищенных.

    В боевых условиях «Торнадо» используется для уничтожения артиллерии, ракетных подразделений, командных пунктов, средств ПВО и других важных целей.

    Система способна автоматически наводить ракеты и вести огонь одним залпом по нескольким целям.

    Как ранее писала газета «ВЗГЛЯД», изготовитель «Торнадо» – российская госкорпорация «Ростех» – рассказал о способности снарядов «Торнадо-С» обойти ПВО и РЭБ, что было доказано в боевых условиях.

    В частности, 11 августа Минобороны РФ сообщило, что залп «Торнадо-С» предотвратил ротацию подразделений ВСУ на линии фронта, уничтожив колонну украинской бронетехники.

    Кроме того, 27 августа расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки «Запад» прицельным ударом уничтожил скопление техники, вооружения и боеприпасов украинских боевиков.

    12 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    ООН подняла флаг на границе Сирии с Израилем

    Tекст: Денис Тельманов

    Миротворческий контингент ООН установил свой флаг в провинции Кунейтра, расположенной на юге Сирии, вблизи границы с Израилем, как сообщает телеканал Syria TV.

    Миротворцы ООН подняли флаг на одной из высот в сирийской провинции Кунейтра, граничащей с Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Syria TV. По информации телеканала, флаг был поднят на военной точке в деревне Кудна. Ожидается, что в этом месте, находящемся всего в километре от израильской позиции на холме Аль-Ахмар, будет создан наблюдательный пункт миротворцев.

    После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года армия Израиля начала проводить регулярные рейды в провинциях Дераа и Кунейтра, устанавливая блокпосты и проводя задержания местных жителей. Дамаск неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения этих действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, «угрожают не только стабильности САР, но и всего региона в целом».

    В декабре 2024 года, после смены власти в Сирии, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня в 1973 году, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что отдал приказ армии обороны Израиля занять зону разграничения и контролировать ее позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН планирует уменьшить численность миротворцев на двадцать пять процентов из-за нехватки средств. Присутствие американских военных в Сирии назвал обоснованным президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Механизированные подразделения Израиля провели операцию в пяти населенных пунктах сирийской провинции Эль-Кунейтра.

    13 ноября 2025, 05:59 • Новости дня
    Командование шантажировало солдат ВСУ едой и бросало в атаки в Купянске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ принуждает окруженных в Купянске солдат идти в контратаки, обещая взамен обеспечить их едой, следует из данных радиоперехвата.

    Голодные солдаты ВСУ просят сбросить им провизию с беспилотников, но командир отказывает им, мотивируя это их бездействием в окружении, приводит ТАСС данные радиоперехвата.

    «Мне не дают логистику. Прошло четыре дня, вы просидели, никуда не пошли, а теперь мне никто не верит, что вы куда-то пойдете. Надо заходить [на позиции ВС России]», – говорит командир ВСУ.

    В свою очередь, голодные солдаты ВСУ заверяют, что готовы контратаковать, но не в силах этого сделать из-за долгого голодания и отсутствия воды. По их словам, они голодают почти неделю и нуждаются в еде и воде для выполнения задач.

    Согласно имеющимся звуковым файлам, которые записывались на протяжении нескольких дней, провизию украинским солдатам так и не доставили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ меняют военную форму на гражданскую одежду и используют обычные автомобили для перемещений по Купянску и его окрестностям. Подразделения ВС России разгромили новейшими тяжелыми FPV-дронами «Заноза» четыре дальние переправы ВСУ в районе Купянска. Пленные ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по мирным в Купянске.

    13 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    Названы ежедневные потери ВСУ на Харьковском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские формирования ежедневно теряют от 110 до 230 бойцов на Харьковском направлении, сообщили в российской администрации региона.

    Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о значительных ежедневных потерях ВСУ на Харьковском направлении. Потери противника составляют от 110 до 230 человек в сутки, цитирует Лисняка РИА «Новости».

    Он добавил, что ВСУ бросают последние резервы для удержания позиций. Но несмотря на попытки стабилизировать фронт, существенного результата эти меры не приносят. Противник сталкивается с острой нехваткой подготовленных сил и вынужден использовать оставшиеся резервы, отметил Лисняк.

    В российской администрации Харьковской области обращают внимание на то, что потери влияют на боеспособность украинских формирований и снижают возможности для ведения военных действий на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады и погранотряда погранслужбы Украины на Харьковском направлении рядом с Волчанском и Пролетаркой. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих на этом участке фронта.

    Боеспособность элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» снизилась из-за больших потерь на Красноармейском направлении в ДНР. Число погибших солдат ВСУ в Красноармейске измеряется тысячами, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    12 ноября 2025, 14:03 • Новости дня
    Французский политик призвал прекратить помощь Киеву из-за коррупции

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости прекращения оказания финансовой помощи Украине, поскольку выделяемые Киеву средства, по его мнению, подпитывают коррупцию.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти Франции немедленно прекратить помощь Украине, так как выделяемые Киеву деньги стимулируют коррупцию. Об этом сообщает ТАСС.

    «Пока у нас во Франции голосуют за отмену возмещения стоимости лекарств, вот куда уходят деньги, выделяемые нами Киеву», – написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), прикрепив к посту ссылку на статью о коррупционном скандале на Украине. Филиппо уверен, что финансовую поддержку Украине следует прекратить. «Больше ни единого евро Украине. Хватит», – подчеркнул он.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что коррупционная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что Миндич оказывал влияние на экс-министра обороны Рустема Умерова.

    НАБУ и САП сообщили о расследовании дела о коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании «Энергоатом», у экс-министра энергетики Германа Галущенко и у Миндича. В квартире последнего были найдены записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы.

    В ведомстве заявили, что к деятельности группы причастны четверо действующих и бывших министров. 11 ноября НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. 12 ноября кабмин сообщил об отстранении Галущенко от исполнения обязанностей главы Минюста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов принимал участие в операции по выявлению коррупционной схемы, связанной с бизнесменом Миндичем.

    Коррупционный скандал вокруг окружения Владимира Зеленского привлек внимание не только Москвы, но и ключевых союзников Киева, отметили в Кремле.

    Имена всех семерых обвиняемых появились в украинских СМИ.

    14 ноября 2025, 11:33 • Новости дня
    «Калашников» завершил поставку модернизированных ракет «Вихрь-1»

    Tекст: Мария Иванова

    Высокоточные управляемые ракеты «Вихрь-1», модернизированные с учетом опыта спецоперации на Украине, были полностью поставлены заказчику по госконтракту 2025 года.

    Концерн «Калашников» выполнил свои годовые обязательства по государственному контракту на поставку высокоточных управляемых авиаракет «Вихрь-1», передает Telegram-канал концерна.

    Представители компании отметили, что ракеты были отгружены заказчику в полном объеме, в строгом соответствии с требованиями контракта.

    В концерне подчеркнули, что за последние два года специалисты существенно доработали изделие на основе опыта применения во время спецоперации на Украине и полученной обратной связи от бойцов. Благодаря этим улучшениям, «Вихрь-1» сохранил высокую эффективность: это подтверждается стабильным гособоронзаказом и крупным экспортным контрактом на 2026 год.

    С начала спецоперации ракеты этого типа активно используются в зоне боевых действий и на приграничье для уничтожения маневренных бронеобъектов ВСУ. Кроме того, ракеты применяют ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» для поражения укрепленных позиций, огневых точек и живой силы противника.

    В концерне уточнили, что «Вихрь-1» способен работать по целям не только в дневных, но и в ночных условиях, а также при ограниченно сложной погоде, обеспечивая высокоточную поддержку российским Вооруженным силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона».

    Концерн получил разрешение на экспорт новых боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э».

    Завод «Калашникова» ИМЗ увеличил выручку от продаж пистолетов на 112%.

    13 ноября 2025, 16:52 • Новости дня
    Производитель украинской ракеты «Фламинго» оказался связан с коррупционным делом

    Tекст: Денис Тельманов

    В коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point – крупный получатель оборонных средств и производитель новой ракеты «Фламинго», связанной с окружением Зеленского.

    Центр противодействия коррупции Украины заявил о выявлении причастности фигуранта коррупционного дела Игоря Фурсенко к фирме Fire Point – производителю новой ракеты «Фламинго», сообщает ТАСС.

    Уточняется, что Fire Point считается одним из крупнейших получателей бюджетных средств Минобороны Украины.

    В ведомстве подчеркнули, что назначение «человека Миндича» администратором Fire Point вызывает вопросы, а вскоре, по данным Politico, возможны рейды НАБУ в Минобороны.

    В сообщении говорится: «Скоро мы можем узнать, насколько «случайно» Fire Point получил 10% оборонных закупок страны».

    Украинские СМИ сообщают, что конечным бенефициаром Fire Point может быть бизнесмен Тимур Миндич, однако официально владельцем числится Егор Скалига, а совладельцем – главный инженер Денис Штилерман.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что среди возможных совладельцев числится также Игорь Хмелев – давний друг Миндича, фигурирующий в делах НАБУ под прозвищем Шмель. Железняк также допустил связь Fire Point с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Ранее в САП утверждали, что Миндич оказывал давление на бывшего министра обороны и нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова, в частности лоббировал закупку бракованных бронежилетов у своей фирмы «Миликон». По данным Politico, НАБУ скоро может провести обыски в министерстве обороны в рамках расследования по делу Миндича.

    10 ноября НАБУ и САП инициировали крупную антикоррупционную операцию «Мидас» с обысками у Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, а также в «Энергоатоме». В числе обвиняемых, помимо Миндича и его окружения, оказались бывший вице-премьер Алексей Чернышов и ряд топ-менеджеров энергетических компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания Fire Point оказалась объектом антикоррупционного расследования по подозрению в завышении стоимости госзаказов на дроны.

    Вооруженные силы России с 25 по 31 октября нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине, в том числе по цехам сборки крылатых ракет «Фламинго».

    Появились фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго», на которых засвидетельствованы детали китайского производства и двигатель советского или чешского типа.

