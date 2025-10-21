Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
ВС России начали применять новый тяжелый дрон «Воган»
Новый тяжеловесный дрон «Воган», способный поднимать до девяти килограммов, уже начали использовать на Украине для сброса грузов и поражения целей, рассказал старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Круглый».
По его словам, российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон «Воган», передает РИА «Новости». «Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно. Этот дрон применяется в двух целях: способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец. Поднимает до девяти килограммов», – заявил Круглый.
Он уточнил, что благодаря увеличенному весу и размерам устройство отличается устойчивостью к погодным условиям и способно преодолевать большие расстояния. Дрон используется для различных задач, в том числе для доставки боеприпасов и поражения целей на значительном удалении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы батальона «Восток» начали использовать специальные средства подавления для борьбы с FPV-дронами. В России происходит революция в области применения беспилотников на поле боя. Дрон «Кощей» начал использоваться в зоне спецоперации на Украине.