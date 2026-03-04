Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
NetBlocks зафиксировал отключение интернета в Иране более чем на 84 часа
NetBlocks: Интернет в Иране практически полностью отключен уже более 84 часов
В Иране уже более 84 часов фактически не работает интернет, страна остается информационно изолированной на фоне взаимных ударов Тегерана, США и Израиля.
Международная служба мониторинга зафиксировала масштабный сбой в работе сети в исламской республике. Связь отсутствует уже продолжительное время, передает РИА «Новости».
«Данные сети показывают, что Иран отключен от интернета более 84 часов», – говорится в публикации службы NetBlocks в соцсети X.
Причиной кризиса стала серия ударов, нанесенных США и Израилем по иранским объектам 28 февраля.
В ответ иранские силы атаковали территорию еврейского государства. Также удары были нанесены по американским военным базам, расположенным в ближневосточном регионе.