Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?3 комментария
Российский боец выжил в поле под атакой украинских FPV-дронов
Российский боец четыре часа пролежал под обстрелами ВСУ в открытом поле
Во время операции в районе Левадного российский военный с позывным «Веган» сумел выжить в открытом поле после четырех часов под обстрелами украинских дронов.
Российский боец специальной военной операции с позывным «Веган» четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами Вооруженных сил Украины и остался жив, сообщает RT.
Это произошло во время масштабной операции в Левадном, где российским военным нужно было занять четыре лесополосы. Боец рассказал, что подразделения заходили с разных сторон: мотоциклисты, квадроциклы, пехота и его группа, которая шла по открытому пространству для подавления противника.
«Веган» вспоминал: «Открытка» была длиной в один километр. Там было много FPV-дронов».
Военнослужащий на Запорожском направлении пережил атаку беспилотников и пятидневный артиллерийский обстрел.
Раненый российский военный две недели выползал к своим позициям из тыла противника.