Tекст: Катерина Туманова

Депутаты Верховной рады начали активную подготовку к выборам, которые могут состояться в течение 2026 года, даже во время конфликта. По данным источников украинского издания «Инсайдер», некоторые партийные лидеры уведомили региональные структуры о том, что президентские выборы могут состояться осенью 2026 года, а парламентские – весной 2027 года, передает ТАСС.

При этом проведение выборов рассматривается как после окончания, так и в период действия военного положения, отменять которое не планируется.

В связи с этим парламентарии ищут способы сохранить свои позиции – некоторые заняты созданием политических проектов, другие рассматривают переход в новые политические команды.

На фоне действия военного положения, введенного 24 февраля 2022 года, ни президентские, ни парламентские выборы на Украине не проводятся: очередные парламентские выборы должны были пройти осенью 2023 года, а президентские – весной 2024 года. В этой ситуации в стране регулярно обсуждается вопрос легитимности действующей власти.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, но выборы не состоялись. Киев объясняет это невозможностью проведения голосования до отмены военного положения, однако Зеленский заявил, что готов провести выборы при гарантиях безопасности и перемирии на два-три месяца.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили о планировании Зеленским махинаций с выборами на Украине. Вице-спикер Рады Корниенко заявил, что выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины. Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что режим Зеленского превзошел «кумиров из Третьего рейха».