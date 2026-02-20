Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.2 комментария
ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время учебных занятий
Во время уроков в школе №4 Энергодара дрон ВСУ повредил здание, но никто из находившихся внутри не пострадал, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
ВСУ атаковали школу №4 в Энергодаре с помощью беспилотников во время учебных занятий, сообщил в Telegram-канале Балицкий.
По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в момент атаки в здании находились 600 учеников и 100 сотрудников, однако никто не пострадал.
Дрон врезался в дерево на территории школы, в результате чего в здании выбиты стекла и поврежден фасад. После инцидента учащихся и персонал оперативно эвакуировали.
Балицкий отметил, что все обстоятельства случившегося будут зафиксированы и переданы в соответствующие органы.
В четверг Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по Белгороду.
Кроме того, Севастополь подвергся воздушной атаке ВСУ.
Сочи также атаковали беспилотники ВСУ.