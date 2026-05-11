Депутат Рады Железняк сообщил об обысках по месту жительства Ермака
Там, где проживает бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Сейчас НАБУ находится на Шелковичной. Учитывая, что зашли в подъезд где находится квартира Ермака, то выглядит так, что у него дома», – приводит слова нардепа ТАСС, ссылаясь на пост в его Telegram-канале.
Кроме того он добавил, что сенсаций до утра ждать не стоит, так как следующим этапом будет избрание меры пресечения в ближайшие дни, но, уж точно не на следующий день. Скорее всего, это произойдет в течение неделе, добавил Железняк.
«Ермака не задержали до избрания заработной платы, поэтому он появится уже на суде, когда будет первое заседание», – отметил нардеп.
Он подчеркнул, что многое будет зависеть от суммы, которую суд установит как залог.
Напомним, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в комментариях некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.
