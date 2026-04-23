Tекст: Вера Басилая

Издание The European Conservative заявило о риске непоправимых последствий для Украины из-за масштабного демографического коллапса, вызванного отъездом коренного населения. В публикации отмечается, что часть коренного населения страны замещается приезжими, а основная причина исчезновения украинцев связана с вооруженным конфликтом, массовым выездом и демографическим спадом, передает РИА «Новости».

Автор материала подчеркивает, что затягивание противостояния с Россией может привести к тому, что Украина полностью изменит свой этнический облик и перестанет быть тем государством, которое, по заявлениям киевских властей, сейчас «защищается».

Ранее Владимир Зеленский признал беспрецедентный отток жителей с Украины и объявил о планах создать новое министерство, которое будет заниматься вопросами граждан, покинувших страну.

Глава офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о планах привлечь больше жителей Африки для компенсации нехватки рабочих рук.

Британский журналист сообщил о падении населения на Украине до 20 млн человек.

Замдиректора по научной работе института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи национальной академии наук УкраиныАлександр Гладун отметил, что ежегодно численность населения на Украине уменьшается примерно на 1,15 млн человек из-за массового оттока граждан за границу.

Военкор Андрей Афанасьев заявил, что после начала СВО Украина лишилась государства и украинцев.