Дельцы создали «такси для военных» для вывоза дезертиров с Украины
Житель подконтрольного Киеву города Запорожье вместе с чиновником из воинской части помогали украинским военным дезертировать и выехать за границу, действуя под видом круглосуточного такси для военных, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР).
По версии следствия, подозреваемые разработали схему, замаскированную под услугу «такси для военных 24/7 Запорожья», чтобы вывозить дезертиров за границу.
Группа искала клиентов в интернете и предлагала за плату доставку в любой город Украины, а также помощь в беспрепятственном прохождении блокпостов. Во время проверок чиновник выходил на видеосвязь с военными, «объяснял цель поездки – как якобы законную – рекрутинговая процедура», что позволяло автомобилю продолжать движение.
Кроме того, дезертирам давали инструкции о поведении при незаконном пересечении границы. Задержание организаторов произошло после передачи им 4 тыс. долларов за помощь одному из военных в побеге из части.
Фигурантам предъявлены обвинения в пособничестве дезертирству и содействии незаконной переправке через границу. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям составляет до 12 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинского военкомата за 8 тыс. долларов организовывали доставку уклонистов на служебном автомобиле к границе с Румынией.
В Димитрове украинские военнослужащие пользовались услугами местного такси для дезертирства из частей ВСУ.