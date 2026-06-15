Times: Бернэм бросит вызов Стармеру при победе на выборах в парламент Британии

Tекст: Антон Антонов

Комментируя планы Бернэма бросить вызов лидеру Лейбористской партии и премьеру Британии Киру Стармеру в случае победы на довыборах, Times пишет, что первоначально команда политика собиралась выждать несколько месяцев, но отставки в правительстве заставили соратников Бернэма ускорить сценарий.

Источник из окружения мэра заявил: «Теперь они хотят начать процесс как можно быстрее и даже рассматривают возможность заявить в ночь после довыборов, что они бросят вызов премьер-министру». Источники пояснили, что идея состоит в максимально быстром старте внутрипартийной процедуры, если Бернэм получит мандат Палаты общин, передает ТАСС.

Ранее опросы общественного мнения показали, что мэр Большого Манчестера является фаворитом на довыборах в парламент Британии от округа Мейкерфилд на севере Англии. По данным компании More in Common, опросившей 515 местных жителей с 18 мая по 12 июня, за Бернэма готовы проголосовать 45%, за его основного оппонента из правопопулистской Reform UK Роберта Кеньона – 40%.

Для запуска процедуры смены лидера Лейбористской партии один депутат от лейбористов в Палате общин, заручившийся поддержкой 20% членов фракции, то есть 81 парламентария на данный момент, должен направить письменное заявление генеральному секретарю партии.

После этого все члены Лейбористской партии голосуют за предпочитаемого кандидата, и избранный лидер автоматически становится главой правительства без проведения всеобщих выборов в стране. Голосование на довыборах в округе Мейкерфилд назначено на 18 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер на фоне политического кризиса и ухода ключевых фигур оборонного ведомства пообещал остаться на посту и бороться за свою должность.

На фоне объявления об уходе с поста министра обороны Джона Хили его заместитель Алистер Карнс подал в отставку.