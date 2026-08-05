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Часть Тбилиси осталась без воды после масштабного блэкаута
Подача воды временно ограничена для части населения Тбилиси и Рустави из-за прекращения подачи электроэнергии по всей Грузии, сообщили в водораспределительной компании GWP.
Масштабный блэкаут в Грузии оставил жителей Тбилиси и Рустави без воды, передает РИА «Новости». Член национальной комиссии по регулированию энергетики Георгий Пангани пояснил, что сбой произошел во время проверки агрегатов на ИнгурГЭС.
«Из-за прекращения подачи электроэнергии по всей стране автоматически остановилась работа насосных станций Georgian Water and Power. В результате подача воды временно ограничена для части населения Тбилиси и Рустави», – говорится в официальном заявлении водораспределительной компании.
Сейчас технические бригады работают в чрезвычайном режиме. Водоснабжение будет восстанавливаться поэтапно по мере возобновления подачи электричества на насосные станции. Восстановление энергосистемы страны уже началось.
Внезапное отключение электроэнергии парализовало движение поездов по всей Грузии.
В конце июля причиной аналогичного сбоя стала авария на высоковольтной магистрали «Имерети».
После июльских инцидентов Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело о саботаже.