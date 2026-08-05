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Безэкипажный катер без взрывчатки выбросило на пляж в Турции
На побережье турецкой провинции Сакарья обнаружен безэкипажный катер неустановленного происхождения без взрывчатки, который прибило к местному пляжу.
Безэкипажный катер неустановленного происхождения прибило к берегу в турецкой провинции Сакарья, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в среду.
«В 15.45 жители деревни Денизкей сообщили о подозрительном объекте на пляже. Прибывшие по вызову специалисты установили, что, по предварительным данным, речь идет о безэкипажном катере без взрывчатки», – сообщил турецкий телеканал.
Найденный БПЛА передали саперам для последующей ликвидации.
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