В Турции взорвали начиненный взрывчаткой украинский морской дрон

Турецкие саперы уничтожили украинский безэкипажный катер Magura V5 в провинции Орду

Tекст: Мария Иванова

Жители района Юджелер на берегу Черного моря заметили необычный катер вечером в пятницу, передает РИА «Новости». На место прибыли саперы из Стамбула, которые подтвердили, что объект был активным и представлял опасность.

«Саперы осмотрели объект и установили, что он активен и начинен взрывчаткой. Объект был уничтожен контролируемым взрывом в четырех километрах от берега», – сообщили власти провинции Орду.

По данным, основанным на фотографиях, найденное судно похоже на украинский морской дрон Magura V5. Аналогичный аппарат уже обнаруживали на побережье турецкой провинции Трабзон в сентябре 2025 года.

Власти отмечают, что подобные случаи в регионе происходят не впервые. На этой неделе на побережье к северу от Стамбула также вынесло боеголовку ракеты, которую саперы уничтожили, а в феврале у города Унье найден был фрагмент беспилотника.

Днем ранее морские волны вынесли на берег в Стамбуле часть боеприпаса.