В Турции взорвали начиненный взрывчаткой украинский морской дрон
Турецкие саперы уничтожили украинский безэкипажный катер Magura V5 в провинции Орду
На побережье Черного моря обнаружили и ликвидировали начиненный взрывчаткой безэкипажный катер, предположительно являющийся украинским аппаратом Magura V5.
Жители района Юджелер на берегу Черного моря заметили необычный катер вечером в пятницу, передает РИА «Новости». На место прибыли саперы из Стамбула, которые подтвердили, что объект был активным и представлял опасность.
«Саперы осмотрели объект и установили, что он активен и начинен взрывчаткой. Объект был уничтожен контролируемым взрывом в четырех километрах от берега», – сообщили власти провинции Орду.
По данным, основанным на фотографиях, найденное судно похоже на украинский морской дрон Magura V5. Аналогичный аппарат уже обнаруживали на побережье турецкой провинции Трабзон в сентябре 2025 года.
Власти отмечают, что подобные случаи в регионе происходят не впервые. На этой неделе на побережье к северу от Стамбула также вынесло боеголовку ракеты, которую саперы уничтожили, а в феврале у города Унье найден был фрагмент беспилотника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое агентство IHA сообщило об обнаружении украинского безэкипажного катера Magura V5 в провинции Орду.
Днем ранее морские волны вынесли на берег в Стамбуле часть боеприпаса.