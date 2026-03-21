  • Новость часаВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе
    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия
    Вучич заявил о начале активной фазы третьей мировой войны
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    Экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    17 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    13 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    22 комментария
    21 марта 2026, 14:17 • Новости дня

    На пляже в Турции обнаружили безэкипажный катер

    Украинский катер Magura V5 обнаружили на побережье в турецкой провинции Орду

    Tекст: Вера Басилая

    На побережье Черного моря в турецкой провинции Орду обнаружен безэкипажный катер, похожий на украинский Magura V5, и сейчас территория оцеплена, сообщает агентство IHA.

    Агентство IHA сообщило об обнаружении безэкипажного катера в провинции Орду в районе Юджелер на побережье Черного моря. Местные жители заметили у берега неизвестный объект и обратились к жандармам, которые установили, что это надводный катер без экипажа, передает РИА «Новости».

    Правоохранители оцепили пляж, где был найден катер. После тщательного осмотра объекта планируется его ликвидация, сообщило агентство.

    Предварительно, речь идет о многоцелевом украинском надводном катере Magura V5. Аналогичный аппарат уже находили на берегу турецкой провинции Трабзон в сентябре 2025 года.

    Сообщается, что подобные случаи происходят в Турции регулярно. Десятого февраля у города Унье был обнаружен фрагмент БПЛА, а в конце декабря 2025 года два БПЛА нашли в провинциях Коджаэли и Балыкесир. Также в декабре Министерство обороны Турции сообщало о сбитом истребителем F-16 БПЛА в воздушном пространстве страны над Черным морем.

    Ране волны вынесли на берег Черного моря в Стамбуле часть боеприпаса.

    Жители района Карасу нашли фрагменты неизвестного беспилотника.

    До этого саперы обезвредили морскую мину у побережья провинции Орду.

    20 марта 2026, 21:35 • Новости дня
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    @ Government Of Hungary

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские следователи якобы применили к задержанному украинскому инкассатору принудительную инъекцию с миорелаксантом, которую «использовали в КГБ при допросах», пишут британские СМИ.

    Венгерские силовики якобы ввели арестованному украинскому инкассатору миорелаксант для повышения сговорчивости. У страдающего диабетом мужчины случился гипертонический криз, и он потерял сознание, сказали собеседники Guardian, передает «Газета.Ru».

    «Один из украинских источников описал принудительную инъекцию как «метод в русском стиле», напоминающий так называемые сыворотки правды, использовавшиеся КГБ при допросах в предыдущие десятилетия», – указало издание.

    Следы химикатов обнаружили в крови после возвращения мужчин на Украину.

    Британия пока не получила подтверждения этой информации через анализы. Однако адвокат Лорант Хорват заявил, что одному человеку действительно сделали укол против воли.

    Напомним, венгерские власти задерживали семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал об освобождении инкассаторов и их возвращении на родину. Позже Будапешт согласился вернуть «Ощадбанку» только автомобили без изъятых ценностей.

    Комментарии (12)
    20 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Киевские власти начали принудительную эвакуацию детей из Славянска
    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Славянске объявлено о принудительной эвакуации несовершеннолетних с тридцати восьми улиц на востоке и северо-востоке города.

    О начале принудительной эвакуации детей сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В опубликованном перечне указаны 38 улиц Славянска, где проживают дети, подлежащие эвакуации. По словам Филашкина, большинство этих улиц расположено в восточных и северо-восточных районах города.

    Украинские власти и ранее организовывали обязательную эвакуацию несовершеннолетних и пожилых людей в различных регионах, подконтрольных ВСУ. В частности, похожие меры принимались в Авдеевке, где часть жителей отказалась покидать свои дома, несмотря на призывы официальных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меры по эвакуации мирного населения в Сумской области усиливаются, а зона эвакуации стремительно приближается к Сумам на фоне боевых действий.

    Ранее Верховная рада приняла закон, разрешающий украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей. До этого, в декабре 2025 года украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР.

    Комментарии (4)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на оценки военных аналитиков.

    По данным AP, в ближайшие месяцы внимание будет сконцентрировано на территории Донецкой народной республики, передает RT.

    Аналитики отмечают, что российские военные активно наращивают резервы и силы, ожидая подходящих погодных условий. По мнению экспертов, сейчас российская армия ведет последовательную работу по ослаблению украинской обороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    Комментарии (9)
    20 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    ВСУ урезали программы обучения военных за границей из-за массового дезертирства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ намерено ограничить отправку военных на учебу за границу после повторяющихся инцидентов с дезертирством.

    ВСУ приняли решение сократить обучение своих военнослужащих за рубежом на фоне многочисленных случаев дезертирства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя руководителя Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Евгения Межевикина.

    «Если есть проблема в вопросах улучшения подготовки за рубежом, на которую мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся. Поэтому и не только у нас идет сокращение заграничной подготовки», – заявил Межевикин.

    По словам представителя Генштаба, сокращение вызвано также ограничениями в законах стран-партнеров, логистическими сложностями и внедрением нового опыта в систему подготовки ВСУ. Он добавил, что Киев стремится оптимизировать процесс обучения, делая упор на внутренние ресурсы.

    Ранее французское издание Midi Libre сообщило о расследовании дезертирства в бригаде имени Анны Киевской, прошедшей обучение во Франции: из 2300 военных, по этим данным, 1700 покинули свои позиции вскоре после отправки на фронт. В Министерстве обороны Франции также подтверждали факты ухода «десятков» украинских бойцов еще на территории страны.

    Ранее семь литовских наемников, проходивших обучение в составе ВСУ, отказались участвовать в тренировке, имитирующей реальные боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство украинских офицеров, проходящих обучение в Британии, дезертируют перед отправкой на Украину из-за отсутствия должного взаимодействия в подразделениях.

    А украинский штурмовик Игорь Дмитров, сдавшийся в плен на красноармейском направлении, рассказал, что его учили только делать перевязки и практически не давали стрелять.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    BZ: Заявление США о деньгах стало ударом для Киева

    BZ: Аудиторы США нашли нарушения в выделении 26 млрд долларов для Киева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление американской стороны о проблемах с выделенными денежными для киевского режима средствами стало болезненным ударом для украинских властей, пишут немецкие СМИ.

    Обострение ситуации с финансированием произошло на фоне заявлений о недостатках контроля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Заместитель генерального инспектора Адам Каплан сообщил, что аудиторы выявили нарушения в надзоре за помощью на сумму 26 млрд долларов.

    «Эти разоблачения появились в критический момент. Американская помощь Украине сталкивается с растущим политическим давлением», – говорится в публикации.

    Представители Республиканской партии неоднократно указывали на коррупцию и отсутствие реальной подотчетности со стороны Киева.

    Журналисты отмечают, что политические решения новой администрации существенно ограничили работу USAID из-за мер экономии. Сокращение программ особенно сильно ударило по Украине, так как многие проекты в энергетике и медиа зависят от иностранного финансирования.

    Ранее украинский экономист Даниил Монин заявил, что бюджетные планы Киева свидетельствуют о намерении продолжать войну до конца 2027 года.

    До этого Владимир Зеленский требовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Суд Москвы заочно дал пять лет украинцу за осквернение памятника в Одессе

    Московский суд заочно вынес приговор украинцу за осквернение памятника в Одессе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе, сообщает прокуратура.

    Московский городской суд заочно признал виновным 37-летнего гражданина Украины Ярослава Войцеховского по статьям УК РФ о повреждении памятников, посвященных защитникам Отечества, и осквернении символов воинской славы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    Суд установил, что Войцеховский в феврале 2024 года, находясь в Одессе, умышленно нанес краску на постамент мемориального объекта, посвященного защитнику Отечества, а также закрасил барельефные изображения орденов и медалей и бросил в бюст предметы с загрязняющими веществами.

    В материалах дела говорится, что обвиняемый действовал по мотивам политической и идеологической ненависти, осознавая историко-культурную ценность памятника. Кроме того, Войцеховский, находясь на территории Украины, разместил в одной из соцсетей публикацию с видеозаписью и фотографиями, негативно оценивающими ветерана Великой Отечественной войны, а также призывы к уничтожению памятника-бюста и демонстрацию унизительных действий в отношении мемориального объекта.

    Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Войцеховскому запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов в течение трех лет. Сейчас фигурант находится в розыске, дело рассматривалось в его отсутствие.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса за осквернение памятника в Курской области.

    До этого радикальные националисты в Карловке Полтавской области на Украине осквернили монумент советским солдатам, испачкав его красной краской. А в Одессе на Приморском бульваре бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом.


    Комментарии (3)
    21 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб и 668 беспилотников.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 893 беспилотника, 652 ЗРК, 28 392 танка и других бронемашин, 1 690 боевых машин РСЗО, 33 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 407 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине.

    В частности, ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Зеленский признал использование Telegram спецслужбами Украины в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины отметил, что ограничения Telegram затруднят передачу сигналов российскому обществу, подчеркнув активное использование мессенджера украинскими спецслужбами для работы в России.

    Украина активно использует Telegram для передачи сигналов на территорию России, признал лидер страны Владимир Зеленский, его слова приводит РБК-Украина, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что ограничение работы этого мессенджера в России существенно осложнит подобную деятельность. Зеленский заявил: «Что касается нас, мы также работаем через Telegram в России. Безусловно, с ограничением Telegram в России сигналы их обществу будет передавать сложнее».

    Ранее представители Центра общественных связей ФСБ России сообщили , что украинские спецслужбы сохраняют высокую активность по поиску потенциальных исполнителей терактов и диверсий в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным ведомства, такие попытки не прекращаются, несмотря на предпринимаемые меры по ограничению работы этих платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, в пятницу в ДНР задержали россиянина, завербованного спецслужбами на Украине через мессенджер Telegram.

    Ранее Роскомнадзор заявил, что Telegram продолжает работать с нарушениями законодательства России. А эксперты спрогнозировали скорое полное прекращение работы мессенджера в России.


    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    WSJ: Провал с кредитом ЕС поставил под угрозу боеспособность Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Провал в вопросе предоставления Украине финансовой помощи со стороны Евросоюза поставил под сомнение способность киевского режима продолжать боевые действия, сообщает газета Wall Street Journal.

    Провал Евросоюза в вопросе выделения кредита на 90 млрд евро Киеву поставил под сомнение возможность украинских властей продолжать боевые действия, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal.

    Газета пишет, что после саммита ЕС Венгрия продолжила блокировать предоставление займа, несмотря на усилия европейских лидеров урегулировать разногласия.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Будапешт не снял вето на кредит, что оставляет вопрос поддержки Украины открытым. «Способность Украины продолжать боевые действия... была поставлена под сомнение в четверг после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан отказался снять вето на кредит», – пишет издание.

    Кроме того, газета подчеркивает, что положение Киева становится всё более сложным на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. По данным The Wall Street Journal, атаки США и Израиля на Иран сокращают запасы техники у Европы, которую ранее закупали у Вашингтона для нужд Украины.

    Ранее лидеры Евросоюза не смогли принять решение по предоставлению займа Киеву.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что для разблокировки кредита в 90 млрд евро достаточно возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать выделение Киеву 90 млрд евро любым способом.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в сокрытии нарушений украинцами законов Индии

    Захарова уличила Киев в попытке скрыть преступления украинцев в Индии

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Украины предпочел не говорить о том, что граждане Украины нарушили антитеррористическое законодательство Индии, и безосновательно обвинило российские и индийские информагентства в манипулировании фактами, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

    МИД Украины умолчал о фактах нарушения гражданами страны антитеррористического законодательства Индии, сообщается в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    Захарова отметила, что Киев не стал комментировать действия своих граждан, задержанных индийскими властями по подозрению в причастности к террористической деятельности.

    Дипломат подчеркнула, что МИД Украины вместо реакции на задержания поспешил «безосновательно обвинить некоторые индийские и российские информагентства в преднамеренном манипулировании фактами». В МИД России считают такое поведение попыткой уйти от ответственности.

    Кроме того, в комментарии говорится, что украинское посольство в Нью-Дели якобы пыталось «замять» инцидент и не допустить огласки деталей деятельности задержанных, которая, по мнению российских дипломатов, направлена на дестабилизацию ситуации в регионе.

    Ранее Национальное следственное агентство Индии задержало на 11 дней шестерых украинцев и одного гражданина США. Задержанных подозревают в попытках установить связи с вооруженными формированиями и поставках беспилотников из Европы в Мьянму через Индию.

    Украина требует немедленного доступа консула к шести своим гражданам, задержанным в Индии по подозрению в незаконном пересечении границы и террористической деятельности.




    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    На Украине мужчина сутки прятался от сотрудников военкомата в автомобиле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Житель Александрии Кировоградской области на Украине забаррикадировался в автомобиле, чтобы скрыться от сотрудников военкомата, сообщили местные СМИ.

    Как пишет украинское издание «Страна.ua», мужчина провел внутри машины больше суток, отказываясь покидать укрытие и общаться с представителями территориального центра комплектования (ТЦК), передает РИА «Новости».

    Отмечается, что местные жители собрались у машины и в итоге освободили мужчину. В сообщении говорится: «В итоге полиция и ТЦК его отпустили».

    Ранее в территориальном центре комплектования в Одессе сотрудники военкомата задержали глухонемого мужчину, которого затем насильно доставили в транспорт, принадлежащий военкомату.

    14 марта сотрудники территориального центра комплектования в Одессе мобилизовали прямо с работы мужчину, у которого дома на шесть дней без присмотра осталась прикованная к кровати пожилая мать.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Соосновательницу «Финико» депортировали из Турции в Россию

    МВД заявило о депортации соосновательницы «Финико» из Турции в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранители передали соосновательницу финансовой пирамиды «Финико» из Турции в Россию, где ее обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщили в МВД.

    Соосновательница финансовой пирамиды «Финико» была депортирована из Турции в Россию, сообщает МВД России. Женщину передали российским правоохранителям в аэропорту Стамбула турецкие власти. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

    Следствие установило, что с 2019 по 2021 год фигурантка представляла интернет-проект «Финико», действовавший по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали инвестировать привлечённые средства в ценные бумаги и криптовалюту с гарантией прибыли, однако на самом деле никаких реальных инвестиций не осуществлялось.

    В результате деятельности «Финико» пострадали более 7 700 человек, общий ущерб превышает 1 млрд рублей. Уголовное дело расследуется Следственным департаментом МВД России по статьям 159 и 210 УК РФ.

    Обвиняемая скрывалась за границей и была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Благодаря сотрудничеству российских и турецких правоохранителей она была задержана и экстрадирована на родину для дальнейшего расследования.

    Ранее власти ОАЭ депортировали в Россию организатора «Финико», который подозревается в мошенничестве и нанесении ущерба гражданам на сумму свыше 1 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также суд в Турции решил выдать России  бывшую казанскую телеведущую Эльвиру Мадиярову по делу о финансовой пирамиде, несмотря на позицию ее защиты.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 23:04 • Новости дня
    США и Украина согласовали переговоры в Майами 21 марта

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации США и Украины согласовали проведение переговоров в Майами 21 марта, где Украину представят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Украинское издание «Общественное» сообщает, что переговоры между делегациями США и Украины состоятся 21 марта в Майами, передает ТАСС.

    Украинскую сторону на встрече будут представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

    Как уточняет «РБК-Украина», с американской стороны на переговорах примут участие спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. К обсуждению также присоединится заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что политическая часть украинской переговорной группы уже направляется на встречу. Он также отметил, что Украина получает сигналы от США о возможности скорого возобновления трехсторонних консультаций по урегулированию конфликта.

    Владимир Зеленский отметил, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на украинские переговоры, поскольку трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. заявил, что российская делегация не примет участия в переговорах по Украине, которые планируются на 21 марта в США.

    Комментарии (0)
    Главное
    В ЕС заявили о разочаровании отказом Киева в инспекции «Дружбы»
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии
    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой
    В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием
    Власти Японии призвали прекратить панику из-за туалетной бумаги
    Полиция начала поиск участников драки у синагоги в Москве

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35

    Американский самолет-невидимка пятого поколения F-35, как оказалось, вполне отображается на экранах расчетов систем ПВО Ирана. Более того, иранским зенитчикам удалось поразить истребитель. Каким зенитно-ракетным комплексом удалось это сделать – и почему тем не менее и F-35, и его летчику удалось уцелеть? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации