На пляже в Турции обнаружили безэкипажный катер

Украинский катер Magura V5 обнаружили на побережье в турецкой провинции Орду

Tекст: Вера Басилая

Агентство IHA сообщило об обнаружении безэкипажного катера в провинции Орду в районе Юджелер на побережье Черного моря. Местные жители заметили у берега неизвестный объект и обратились к жандармам, которые установили, что это надводный катер без экипажа, передает РИА «Новости».

Правоохранители оцепили пляж, где был найден катер. После тщательного осмотра объекта планируется его ликвидация, сообщило агентство.

Предварительно, речь идет о многоцелевом украинском надводном катере Magura V5. Аналогичный аппарат уже находили на берегу турецкой провинции Трабзон в сентябре 2025 года.

Сообщается, что подобные случаи происходят в Турции регулярно. Десятого февраля у города Унье был обнаружен фрагмент БПЛА, а в конце декабря 2025 года два БПЛА нашли в провинциях Коджаэли и Балыкесир. Также в декабре Министерство обороны Турции сообщало о сбитом истребителем F-16 БПЛА в воздушном пространстве страны над Черным морем.

