Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.17 комментариев
На пляже в Турции обнаружили безэкипажный катер
Украинский катер Magura V5 обнаружили на побережье в турецкой провинции Орду
На побережье Черного моря в турецкой провинции Орду обнаружен безэкипажный катер, похожий на украинский Magura V5, и сейчас территория оцеплена, сообщает агентство IHA.
Агентство IHA сообщило об обнаружении безэкипажного катера в провинции Орду в районе Юджелер на побережье Черного моря. Местные жители заметили у берега неизвестный объект и обратились к жандармам, которые установили, что это надводный катер без экипажа, передает РИА «Новости».
Правоохранители оцепили пляж, где был найден катер. После тщательного осмотра объекта планируется его ликвидация, сообщило агентство.
Предварительно, речь идет о многоцелевом украинском надводном катере Magura V5. Аналогичный аппарат уже находили на берегу турецкой провинции Трабзон в сентябре 2025 года.
Сообщается, что подобные случаи происходят в Турции регулярно. Десятого февраля у города Унье был обнаружен фрагмент БПЛА, а в конце декабря 2025 года два БПЛА нашли в провинциях Коджаэли и Балыкесир. Также в декабре Министерство обороны Турции сообщало о сбитом истребителем F-16 БПЛА в воздушном пространстве страны над Черным морем.
Ране волны вынесли на берег Черного моря в Стамбуле часть боеприпаса.
Жители района Карасу нашли фрагменты неизвестного беспилотника.
До этого саперы обезвредили морскую мину у побережья провинции Орду.