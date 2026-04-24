    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Глава Евросовета заявил об угрозе следования курсу Трампа
    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 15:24 • Новости дня

    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Японии заверило Россию по дипломатическим каналам о невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на Украину, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, японская сторона выразила готовность усилить контроль над выполнением условий сертификации конечного пользователя, передает ТАСС.

    «По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя», – сказала дипломат на брифинге.

    Во вторник генсек кабмина Японии Минору Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия.

    Ранее японское посольство в Москве заявило, что Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие.

    23 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщил телеканал.

    «Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги – ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», – говорится в сообщении на сайте Первого канала.

    Пиманов более 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал сценаристом, режиссером и был руководителем крупного медиахолдинга «Красная звезда». Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

    Первый канал выразил глубокие соболезнования семье и близким Пиманова.

    В феврале умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши» Светлана Жильцова.

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Среди них портал госуслуг, платежные системы, сервисы записи к врачу и другие.

    Президент отметил, что перебои в доступе к интернету происходят нечасто, однако, по его словам, иногда такие ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению террористических актов. Путин подчеркнул, что в таких ситуациях приоритетом всегда остается безопасность граждан.

    «В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование. Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», – отметил глава государства, сообщает Кремль в Max.

    Путин добавил, что после завершения спецопераций граждан необходимо информировать о причинах отключений связи. Он поручил обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений.

    Особое внимание президент уделил жизненно важным сервисам, отметив необходимость проработки механизма их бесперебойной работы даже при ограничениях мобильного интернета. Путин напомнил, что экстренные звонки доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе.

    «Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вместе с коллегами над этим поработали», – сказал Путин.

    Президент поручил правоохранительным органам и спецслужбам совместно проработать эти технологические возможности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях. По его словам, большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям.

    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    23 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 млрд евро, однако не раскрыл, о каких группах идет речь.

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 миллиардов евро, говорится в опубликованном регламенте, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что Киев должен сохранять демократические механизмы, поддерживать многопартийную систему, соблюдать верховенство права и гарантировать права человека, включая права меньшинств, а также бороться с коррупцией.

    При этом в регламенте не уточняется, каких именно меньшинств касается требование, и не указано, входят ли в их число русскоязычные или верующие Украинской православной церкви. Власти ЕС оставили этот вопрос открытым.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала продолжение дискриминации русскоязычного населения на Украине. По ее словам, нарушаются права и усиливается давление на граждан, использующих русский язык. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская предлагала увеличить штрафы за использование русского языка в два раза.

    Украинские власти также развернули масштабную кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата, крупнейшей религиозной общины страны. Местные органы в ряде регионов запретили деятельность УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. СБУ инициировала уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви.

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    23 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы

    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы
    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз вводит полный секторальный запрет на деятельность российских провайдеров и платформ, занимающихся обменом и переводом криптоактивов, заявили в Еврокомиссии.

    «Союз вводит полный секторальный запрет в отношении провайдеров и платформ, созданных в России, которые позволяют перевод и обмен криптоактивов», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    МИД Эстонии сообщил, что Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список.

    24 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева

    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова,

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По её словам, многие европейские страны не замечают преступлений киевских властей против мирных жителей, но крайне остро реагируют, когда их прямо называют спонсорами терроризма.

    «Посмотрите, как им не нравится. Что же вам не нравится? Хочется задать этот вопрос напрямую», – заявила Захарова.

    Дипломат заявила, что столицы европейских стран под руководством Брюсселя, включая Париж и Рим, предоставляют Киеву не только деньги и вооружения, но и разведывательную информацию. Захарова также отметила, что Евросоюз политически поддерживает Владимира Зеленского и его окружение, несмотря на удары по гражданским объектам и гибель детей.

    Официальный представитель МИД России выразила мнение, что Европа должна быть готова к тому, чтобы её действия называли прямым и жестким языком, так как, по её словам, других определений для спонсоров терроризма просто не существует. Захарова добавила, что в подобной ситуации «стесняться в выражениях» дипломатам не стоит.

    Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве этих преступлений.

    Захарова раскритиковала поставщиков западного вооружения за соучастие в убийствах мирных граждан.

    23 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Geely в России компания «Джили-Моторс» отзывает 17 590 автомобилей Emgrand, проданных на территории страны с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года, сообщил Росстандарт.

    Речь идет о транспортных средствах с определенными VIN-кодами, которые указаны в специальном приложении к уведомлению, сообщается на сайте ведомства.

    В ведомстве пояснили, что причиной отзыва стал риск деформации топливного бака. «При долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», – говорится в заявлении Росстандарта.

    На прошлой неделе Росстандарт сообщил, что компания «Джили-Моторс» отзывает в России почти 39 тыс. кроссоверов Geely Atlas.

    В сентябре прошлого года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

    23 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил о перспективах использования искусственного интеллекта для проведения устных экзаменов.

    Он пояснил, что применение ИИ позволит сделать процесс сдачи экзамена более объективным, исключив человеческий фактор, передает ТАСС.

    «В какой-то момент можно будет вернуться к устному экзамену, когда экзаменатором будет уже не человек с субъективизмом, а ИИ, который будет контролировать списывание, дополнительные источники информации, будет оценивать, как человек себя ведет», – подчеркнул Орешкин.

    Орешкин отмечал, что технологии искусственного интеллекта изменили подход школьников к выполнению домашних заданий.

    Он также назвал ИИ «хайповой темой»

    24 апреля 2026, 08:27 • Новости дня
    МИД Японии захотел «сдвинуть с мертвой точки» диалог с Москвой по Курилам

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на возобновление переговоров с Россией по территориальному вопросу и совместным проектам, несмотря на осложнения в отношениях.

    По словам Мотэги, Япония намерена активизировать диалог с Россией по территориальным вопросам и совместным проектам, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что после начала конфликта на Украине отношения двух стран оказались в крайне сложном положении, а переговоры по спорным вопросам практически прекратились.

    Мотэги отметил, что Япония хотела бы каким-то образом найти возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки. По его словам, одной из приоритетных задач для Токио остается возобновление поездок бывших жителей на южные Курильские острова и реализация связанных с этим инициатив.

    Глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия – соседняя страна, и для Японии крайне важно поддерживать двусторонние отношения на надлежащем уровне. Он добавил, что в нынешних условиях нормализация отношений с Россией остается сложной задачей, однако Токио продолжит прилагать дипломатические усилия для решения накопившихся проблем.

    Ранее премьер Японии Санаэ Такаити объявила о планах заключить мирный договор с Россией.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невозможным обсуждение мирного договора с Японией без диалога.

    23 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Буданов заявил о наличии у Киева решения по Донбассу

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил о существовании у Киева подхода по Донбассу, который не предусматривает передачу территорий и полностью устраивает украинские власти.

    По словам Буданова, Украина обладает неким «решением» по Донбассу, которое «удовлетворит» интересы Киева, передают «Вести». Он отметил, что это решение не предполагает уступок территорий.

    Буданов заявил, что никто здесь не в праве торговать землей.

    Ранее Буданов выразил несогласие с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса.

    24 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору

    Депутат Матвейчев: Украина мстит Роскомнадзору за потерянные миллиарды рублей

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские власти организовали атаки на Роскомнадзор, поскольку ведомство мешает украинским мошенникам зарабатывать на россиянах, создав цифровой заслон от их звонков, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора.

    «Выбор целей теракта, который пыталась организовать украинская сторона, объясняется тем, что Роскомнадзор вместе с другими профильными ведомствами создает в России цифровой заслон от украинских мошенников», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    Спикер напомнил, что, по данным члена СПЧ Игоря Ашманова, только в 2024 году телефонные мошенники украли у граждан России около 300 млрд рублей. Причем подавляющее большинство звонков поступило из так называемых контакт-центров в Харькове, Киеве и других городах Украины.

    «За счет наших доверчивых граждан кормились украинские мошенники и их кураторы. Создалась целая отрасль украинской экономики. Теперь они лишаются такого заработка и решили отомстить сотрудникам Роскомнадзора», – отметил парламентарий.

    «Кроме того, такие атаки направлены на дестабилизацию нашего общественного и киберпространства, а также на попытку завоевать симпатии части россиян, недовольных ограничениями в Сети. Противник пытается представить себя борцом за цифровые права россиян, прикрываясь иллюзией европейских принципов «свободы», – резюмировал Матвейчев.

    23 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Командование бригады ВСУ назвало Зеленского предателем

    Tекст: Вера Басилая

    Командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на своих страницах в соцсетях открыто называет Владимира Зеленского предателем, сообщили в силовых структурах.

    Источники в силовых структурах сообщили, что командование одной из бригад Вооруженных сил Украины открыто называет Владимира Зеленского предателем, передает РИА «Новости».

    Среди офицеров выделяется националист из Тернопольской области, который, судя по информации, является ярым сторонником бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список экстремистов и террористов). По данным силовиков, в последнее время украинским военным соединениям остро не хватает личного состава, из-за чего на фронт направляют пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.

    Массовые издевательства и жесткая дисциплина внутри подразделений приводят к скандалам и протестам родственников. По их словам, бойцов не эвакуируют с утраченных позиций, заставляют сдаваться в плен, ограничивают связь с семьей и выдают убийства военных за самоубийства, оказывая давление с целью не допустить жалоб на командование.

    Украинские военные записывали гневные видеообращения с оскорблениями в адрес Зеленского.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику, то рискует потерять Украину.

    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Санчес ответил на сообщения о планах США наказать Испанию в НАТО
    Ватикан решил стать глобальным арбитром правды в эпоху ИИ
    На учениях НАТО разбили сброшенный с самолета армейский внедорожник
    Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

