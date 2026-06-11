Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Российские войска уничтожают оборону ВСУ в Славянско-Краматорском укрепрайоне
Подразделения Южной группировки перешли к активным наступательным действиям, успешно продвигаясь в микрорайоне Новоселовка в Константиновке и ликвидируя силы противника на ключевых рубежах обороны, сообщили в Минобороны.
Вооруженные силы России продолжают успешное выполнение боевых задач на донбасском направлении, передает РИА «Новости». Основной удар российских бойцов пришелся на позиции противника в крупном оборонительном узле.
В военном ведомстве подтвердили уверенное продвижение штурмовых отрядов на территории населенного пункта Константиновка. «Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне», – заявили в Министерстве обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска прорываются вглубь Константиновки. Вооруженные силы России улучшили свои позиции внутри этого населенного пункта. Оборона украинских сил в городе рушится под массированными ударами.