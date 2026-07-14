Российские силы ПВО сбили 252 украинских дрона за день

Tекст: Валерия Городецкая

Отечественные средства ПВО в течение дня ликвидировали 252 украинских дрона над российскими территориями, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны в Max.

Аппараты были сбиты в период с 8.00 до 20.00 над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Двумя днями ранее российские средства ПВО уничтожили 220 украинских беспилотников. В начале месяца военное ведомство доложило о ликвидации 389 вражеских дронов за одну ночь.

В конце июня системы противовоздушной обороны перехватили 213 аппаратов самолетного типа над территорией страны.