Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Смерч сорвал крыши и перевернул грузовик в Башкирии
Вихрь пронесся около населенного пункта Турумбет в Башкортостане, повреждения получили жилые постройки, был опрокинут большегрузный транспорт.
Кадры стихийного бедствия в Давлекановском районе республики появились в социальных сетях, пишут СМИРЕН-ТВ. На опубликованных видеозаписях запечатлено, как гигантская воронка стремительно опускается к земле.
По предварительной информации, сильный ветер сорвал крыши с жилых домов и хозяйственных построек. Кроме того, стихия повредила фасады нескольких зданий и перевернула грузовой автомобиль.
В настоящее время данные о возможных пострадавших уточняются. Профильные специалисты продолжают оценивать масштаб последствий обрушившейся непогоды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее мощный смерч сорвал крыши с жилых зданий в подмосковном поселке Никольское. В начале июля ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила об опасности формирования атмосферных воронок на юге России.
В конце июня разрушительный вихрь повредил более 60 кровель и семь автомобилей в уральском городе Кушва.