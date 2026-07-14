Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Корабль «Союз МС-29» успешно пристыковался к МКС
Российский космический корабль успешно завершил полет к Международной космической станции по сверхкороткой схеме, доставив на борт новый международный экипаж.
Пилотируемый корабль «Союз МС-29», запущенный с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента МКС, сообщает Роскосмос.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с основным экипажем 75-й экспедиции стартовала в 17:48 по московскому времени. Примерно через девять минут корабль отделился от третьей ступени, после чего полет проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения.
В состав экипажа вошли командир Петр Дубров, космонавт Анна Кикина, ставшая первым специальным корреспондентом агентства на станции, и астронавт НАСА Анил Менон. Ожидается, что их миссия на орбите продлится 261 сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная комиссия официально разрешила запуск космического аппарата к МКС. Ранее специалисты установили ракету с кораблем «Союз МС-29» на стартовый стол Байконура.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов поблагодарил руководителя НАСА Джареда Айзекмана за визит на космодром для поддержки экипажа.