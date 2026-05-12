В Венгрии назначены новые министры обороны, экономики и энергетики
В Будапеште прошла церемония, на которой назначили Ромула Русина-Сенди министром обороны, а Иштвана Капитаня министром экономики и энергетики.
Бывший глава генштаба Венгрии Ромулус Русин-Сенди официально назначен министром обороны страны в новом правительстве партии «Тиса», передает РИА «Новости».
Во время церемонии объявления министров ведущая заявила: «Министром обороны провозглашается господин Ромулус Русин-Сенди».
Русин-Сенди получил официальный документ о назначении из рук президента Венгрии Тамаша Шуйока. Новоиспечённый министр последовал примеру других представителей партии «Тиса» и отказался фотографироваться с президентом, предпочтя сделать снимок только с новым премьер-министром Петером Мадьяром.
Одновременно на аналогичной церемонии министром экономики и энергетики Венгрии утвержден Иштван Капитань, также представляющий «Тису». Он, как и Русин-Сенди, получил документ о назначении у президента и сделал фотографию только с главой правительства.
Формирование нового кабинета происходит на фоне смены руководства страны и прихода к власти партии «Тиса», что может повлиять на курс Венгрии во внутренней и внешней политике. Ожидается, что новые министры скоро приступят к исполнению своих обязанностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, члены политического объединения «Тиса» отказались принимать поздравления и делать совместные снимки с президентом Тамашем Шуйоком после принесения присяги.
Будапешт сохранил прежний внешнеполитический курс, отказавшись поставлять вооружения и военных Киеву, а также участвовать в крупном европейском кредите.
Бывший глава министерства юстиции Польши Збигнев Зебро покинул Венгрию и перебрался в Соединенные Штаты после смены премьер-министра на Петера Мадьяра.