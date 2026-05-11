Сбежавший в Венгрию экс-генпрокурор Польши Зебро перебрался в США
Бывший глава министерства юстиции Польши и экс-генпрокурор Збигнев Зебро, подозреваемый на родине в создании организованной преступной группы, перебрался в Соединенные Штаты после того, как в Венгрии, где он находился ранее, к власти пришел новый премьер Петер Мадьяр.
«Я в Штатах, вчера прилетел. Это прекрасная страна, сильнейшая демократия мира», – приводит слова Зебро РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Республика».
Экс-генпрокурор подчеркнул, что готов предстать перед американским правосудием, которое считает независимым. Он добавил, что не боится судебных разбирательств, так как выдвинутые против него обвинения полностью сфабрикованы и носят политический характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее беглого политика заметили в американском аэропорту Ньюарка. Сейм Польши инициировал процедуру привлечения экс-генпрокурора к государственному трибуналу. Национальная прокуратура страны объявила бывшего министра юстиции в международный розыск. Зебро скрывался в Венгрии, где ему предоставили международную защиту, однако Мадьяр пообещал аннулировать это решение.