Bloomberg: Венгрия предоставила убежище бывшему министру юстиции Польши

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Bloomberg, бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро получил политическое убежище в Венгрии. Решение принято на фоне обвинений в хищении государственных средств, предъявленных польскими властями после лишения Зебро депутатской неприкосновенности в ноябре. Сам Зебро отвергает все обвинения в свой адрес.

Он заявил: «Я решил принять убежище, предоставленное мне правительством Венгрии из-за политического преследования в Польше. Выражаю искреннюю благодарность премьер-министру Виктору Орбану». Зебро также сослался на поддержку президента США Дональда Трампа, который, по его словам, отметил успешное лидерство Орбана.

В Польше дело Зебро стало символом борьбы нынешнего премьер-министра Дональда Туска с представителями предыдущего националистического правительства. Попытки привлечь их к ответственности усилили политическую борьбу между нынешними властями и националистической оппозицией, поддерживаемой президентом Каролем Навроцким.

Венгерское решение о предоставлении убежища принято накануне важных парламентских выборов в стране. По данным социологических опросов, партия Виктора Орбана может впервые за 15 лет уступить власть.

Напомним, Зебро, находящийся сейчас в Венгрии, может быть арестован по делу о расходовании средств Фонда правосудия и закупке Pegasus. Соответствующее ходатайство направила в суд прокуратура Польши.

Польская прокуратура обвинила Зебро в организации преступной группы и присвоении более 35,4 млн евро из Фонда справедливости.