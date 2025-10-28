Экс-генпрокурора Польши Зебро обвинили в руководстве ОПГ

Tекст: Алексей Дегтярев

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Польши Анна Адамяк сообщила журналистам, что Зебро стал подозреваемым по делу о создании и руководстве организованной преступной группой, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что, занимая пост министра, Зебро руководил группой, которая незаконно присвоила свыше 150 млн злотых из подконтрольного министерству Фонда справедливости.

Адамяк уточнила, что Зебро подозревается в создании преступной организации в составе сотрудников министерства юстиции, а также лиц, аффилированных с компаниями, получавшими средства фонда. Среди обвинений фигурируют присвоение бюджетных средств и внесение заведомо ложных данных в документы.

Также сообщается, что действующий министр юстиции Польши Вальдемар Журек направил в сейм страны официальное ходатайство о согласии на привлечение Зебро к уголовной ответственности, ведь депутатский иммунитет защищает его от автоматического возбуждения дела.

В 2022 году Зебро еще на посту генпрокурора страны обвинял занимавшую тогда должность главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в обмане.