ЕС запретил вещание восьми российских СМИ в рамках 16-го пакета санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз ввел новый, шестнадцатый по счету, пакет санкций против России, сообщает ТАСС. Одним из ключевых пунктов этого пакета стало введение запрета на вещание восьми российских средств массовой информации на территории стран ЕС.

По данным агентства AFP, еще одной значительной мерой стало отключение тринадцати российских банков от международной платежной системы SWIFT.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине, в связи с чем российские СМИ начали обсуждать возможные причины такого решения. Однако, как сообщалось, МИД Германии опроверг данную информацию и заявил, что бюро продолжает свою работу без изменений.