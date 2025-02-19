С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
ЕС ввел запрет на вещание восьми российских СМИ
ЕС запретил вещание восьми российских СМИ в рамках 16-го пакета санкций
Евросоюз в рамках нового пакета санкций запретил вещание восьми российских СМИ и отключил 13 российских банков от SWIFT.
Евросоюз ввел новый, шестнадцатый по счету, пакет санкций против России, сообщает ТАСС. Одним из ключевых пунктов этого пакета стало введение запрета на вещание восьми российских средств массовой информации на территории стран ЕС.
По данным агентства AFP, еще одной значительной мерой стало отключение тринадцати российских банков от международной платежной системы SWIFT.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине, в связи с чем российские СМИ начали обсуждать возможные причины такого решения. Однако, как сообщалось, МИД Германии опроверг данную информацию и заявил, что бюро продолжает свою работу без изменений.